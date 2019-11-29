Instagram
Telegram
30 ноября и 1 декабря
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
Более 20 лучших событий этих выходных в столице
Премьера мультфильма "Холодное сердце 2", вечеринки, "Праздник меда", выставки, Proform Classic Sport Festival, IV этап турнира «Гран-при Axelon»
,
детские шоу и другие интересные мероприятия.
"Холодное сердце 2"
Мультфильм, мюзикл, фэнтези
«Холодное торжество» в Drive Cinema
Акция на детские билеты в Asia Cinema
реклама
Вечеринки в баре One More
Вечеринка «Бурлеск» в Bourbon
Живая музыка в Sultan Suleyman
«Репетиция Нового года» в «Семь Пятниц»
«Праздник мёда» в Узкургазмасавдо
Выставка «1+1=Осознанность»
Выставка «Когда пропел перепел»
Afisha.uz - все события Ташкента!
IV этап турнира «Гран-при Axelon»
Арт-завтрак в ресторане «Огни Ташкента»
Тренинг «Квантовый скачок» в GroundZero Chilanzar
Бизнес-игра по мотивам книги «Богатый папа Бедный папа»
Бесплатная игра «Мафия» в Parus'e
Сезон Высшей хоккейной лиги 2019/2020
реклама
1 год Bunyodkor Park
Детский праздник в «Московской Пицце»
Бесплатная игротека в «Мосигре»
Бесплатная игротека в Hobby Games
Proform Classic Sport Festival
Сезон зимних игр Арчери Таг в Экопарке
Поэтри-слэм в Гете-Институте
реклама
Опера "Риголетто"
Соло для женщины с фортепиано
Что посмотреть и почитать:
ТОП-10 фильмов «В плену у снега»
Топ-6 культовых книг по саморазвитию
Книжный клуб: «Все цветы Парижа» Сары Джио
реклама
Контакты
Реклама
© 2005-2019 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz
Facebook
Instagram
Telegram