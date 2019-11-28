Тепло в доме в холодный период обеспечивается комплексом мер. Важнейшим предметом в вопросе поддержания комфортной температуры в доме являются окна, которые служат барьером между теплом в помещении и холодом снаружи. При отсутствии должного внимания к деталям при установке окон, зима может принести много дискомфорта и проблем.

Так, из-за деформации конструкций могут образовываться щели, которые пропускают холодный воздух в дом, окна могут покрываться льдом или запотевать в холодные дни.

Так почему некоторые окна называются теплыми? Очевидно, что профили и стеклопакеты не способны греть помещение. Основной задачей теплых окон является удержание тепла и недопущение проникновения холода в дом.





Для того, чтобы тепло удерживалось в помещении, оконная конструкция должна соответствовать ряду требований по изготовлению и установке. Разные серии теплых окон обладают набором характеристик по утеплению и энергосбережению.

При выборе окон для защиты квартиры в холодный период стоит обращать внимание на следующие детали:

Количество камер рам и толщина их стенок. При изготовлении серий теплых окон компания IMZO использует от трех до шести камер в профилях, и толщину стенок до 2,8 мм. Это важнейшие параметры, отличающие теплые окна. Энергосберегающие стеклопакеты. Большую часть поверхности оконных конструкций занимают стеклопакеты. Поэтому они являются не менее важными деталями окон. Энергосберегающие окна значительно сокращают расход на отопление помещения. Серебряное напыление. Напыление тонкой пленки из ионов серебра на поверхность стекла — элемент мультифункциональных стеклопакетов, предназначенный для обеспечения их теплоизоляции. Такая пленка практически не ухудшает прозрачность стекол, но препятствует прохождению теплового инфракрасного излучения. Аргонное наполнение. Камеры энергосберегающих стеклопакетов наполняются аргоном, чтобы добиться большей теплоэффективности. Изоляционные свойства аргона сохраняют тепло значительно больше обычного воздуха. Резиновые уплотнители. Тепло- и шумоизоляция помещения зависит и от качества резиновых уплотнителей, которые должны обладать герметическими свойствами.





Теплые окна IMZO удачно сочетают в себе оптимальные характеристики для обеспечения тепла и комфорта в доме. Вся оконная продукция изготавливается на автоматизированном оборудовании под контролем квалифицированных сотрудников.

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