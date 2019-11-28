Тепло в доме в холодный период обеспечивается комплексом мер. Важнейшим предметом в вопросе поддержания комфортной температуры в доме являются окна, которые служат барьером между теплом в помещении и холодом снаружи. При отсутствии должного внимания к деталям при установке окон, зима может принести много дискомфорта и проблем.
Так, из-за деформации конструкций могут образовываться щели, которые пропускают холодный воздух в дом, окна могут покрываться льдом или запотевать в холодные дни.
Так почему некоторые окна называются теплыми? Очевидно, что профили и стеклопакеты не способны греть помещение. Основной задачей теплых окон является удержание тепла и недопущение проникновения холода в дом.
Для того, чтобы тепло удерживалось в помещении, оконная конструкция должна соответствовать ряду требований по изготовлению и установке. Разные серии теплых окон обладают набором характеристик по утеплению и энергосбережению.
При выборе окон для защиты квартиры в холодный период стоит обращать внимание на следующие детали:
- Количество камер рам и толщина их стенок. При изготовлении серий теплых окон компания IMZO использует от трех до шести камер в профилях, и толщину стенок до 2,8 мм. Это важнейшие параметры, отличающие теплые окна.
- Энергосберегающие стеклопакеты. Большую часть поверхности оконных конструкций занимают стеклопакеты. Поэтому они являются не менее важными деталями окон. Энергосберегающие окна значительно сокращают расход на отопление помещения.
- Серебряное напыление. Напыление тонкой пленки из ионов серебра на поверхность стекла — элемент мультифункциональных стеклопакетов, предназначенный для обеспечения их теплоизоляции. Такая пленка практически не ухудшает прозрачность стекол, но препятствует прохождению теплового инфракрасного излучения.
- Аргонное наполнение. Камеры энергосберегающих стеклопакетов наполняются аргоном, чтобы добиться большей теплоэффективности. Изоляционные свойства аргона сохраняют тепло значительно больше обычного воздуха.
- Резиновые уплотнители. Тепло- и шумоизоляция помещения зависит и от качества резиновых уплотнителей, которые должны обладать герметическими свойствами.
Теплые окна IMZO удачно сочетают в себе оптимальные характеристики для обеспечения тепла и комфорта в доме. Вся оконная продукция изготавливается на автоматизированном оборудовании под контролем квалифицированных сотрудников.
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