Следственный департамент при Министерстве внутренних дел сообщил подробности дела об избиении мужчины в Самарканде, который который позже скончался от нанесенных травм в больнице.

По версии следствия, 20 ноября, примерно в 2:00 ночи 28-летний Изатулло вместе со своим знакомым 30-летним Максудом, находясь на остановке по улице Буюк Ипак Йули, «словесно пристали» к проходящей мимо девушке Асаль.

Идущие рядом с девушкой двое мужчин заступились за нее, один из них ударил Изатулло по лицу. Затем Асаль по телефону вызвала своих знакомых, на ее просьбу приехали шесть человек, из них двое — девушки.

По данным следствия, примерно в 3:40 ночи они, сговорившись и находясь в общественном месте — около дома №82 по улице Беруни, пренебрегая правилами поведения в обществе, оскорбляя нецензурной бранью, избили Максуда, знакомого Изатулло. После этого они же — трое мужчин и трое женщин — избили Изатулло, нанеся ему тяжкие телесные повреждения.

У пострадавшего Изатулло был диагностирован «перелом головной кости тяжелой степени». По данному факту Следственный отделом при УКД ОВД города Самарканд возбудил уголовное дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана (нанесение тяжких телесных повреждений).

В субботу, 23 ноября, мужчина скончался в медицинском учреждении. Уголовное дело переквалифицировано по пункту «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека).

Сотрудники ОВД задержали троих лиц, избивших Изатулло. В ходе предварительного следствия им предъявлено обвинение по вышеуказанной статье, а также по пункту «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса. Остальные шесть подозреваемых также задержаны, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Следственный департамент сообщил также подробности о погибшем Изатулло, который, как писала ранее Генеральная прокуратура, работал школьным учителем.

В 2016 году он окончил Национальный университет Узбекистана, в сентябре того же года устроился учителем истории в школу №42 в Самарканде. В 2017 году Изатулло уехал в Россию на заработки, устно предупредив об этом директора школы. Из России он вернулся в августе 2018 года, после чего с сентября снова стал преподавать историю в этой же школе. Но уже с 17 октября 2019 года перестал выходить на работу, устно предупредив директора школы об увольнении, и занялся продажей самсы.

Следственный департамент призвал пользователей социальных сетей воздерживаться от неуместных комментариев, пока все расследование не будет завершено.

Ранее с заявлением об резонансном преступлении в Самарканде выступила прокуратура Самаркандской области. По версии надзорного органа, трое мужчин на улице Беруни без причины вступили в конфликт с Изатулло.