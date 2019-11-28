В Ташкенте 29 ноября пройдет первое совещание глав столичных подразделений органов внутренних дел / полиции стран-участников СНГ, сообщила пресс-служба ГУВД.

Эта инициатива была выдвинута Министерством внутренних дел Узбекистана в рамках председательства главы ведомства Пулата Бобожонова в Совете министров внутренних дел государств-участников СНГ. Ее одобрило и поддержало Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (БКБОП).

Цели инициативы — укрепить и развить сотрудничество ГУВД Ташкента со столичными подразделениями органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ.

Консолидация усилий столичных правоохранителей СНГ позволит проводить совместные оперативно-розыскные мероприятия по пресечению терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков и психотропов, преступлений в сфере информационных технологий, а также против личности, включая торговлю людьми.

По итогам совещания, как ожидается, будут подписаны двусторонние документы и меморандум о взаимопонимании.