Российский автопроизводитель «КамАЗ» во вторник запустил в эксплуатацию вторую линию сборки в Самаркандской области, увеличив мощности производства в два раза — до 3000 грузовых автомобилей ежегодно, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании UzAuto.

В марте 2018 года «КамАЗ» приступил к сборке 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области. Грузовики оснащены двигателями мощностью от 240 до 401 лошадиных сил, отвечающих стандартам Евро-3 и Евро-4. Производственная мощность сборочной площадки составляла 1500 грузовиков в год.

В церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, находившийся в Узбекистане с рабочим визитом, а также генеральный директор «КамАЗ» Сергей Когогин.

По данным пресс-службы, новая линия общей площадью 7400 квадратных метров позволит увеличить производство до 3000 единиц грузовых автомобилей в год. Здесь же организован участок сборки и установки газобаллонного оборудования на шасси «КамАЗ».

В рамках открытия новой линии UzAutoTrailer и «КамАЗ» также подписали учредительные документы о создании на паритетных началах совместного предприятия Kаmaz Asia Leasing с уставным фондом 5 млн долларов.

«Ожидается, что совместным предприятием будет предложен комплексный продукт в режиме „одно окно“ при приобретении автомобилей „КамАЗ“ в лизинг, включая страхование, установку телематического оборудования, запущены онлайн-обслуживание и программа лояльности», — добавили в UzAuto.

В настоящее время парк автомобилей «КамАЗ» в Узбекистане насчитывает около 14 тысяч единиц.