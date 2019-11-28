25 ноября в 2:40 в Кашкадарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступили пять членов одной семьи с признаками отравления угарным газом, включая троих детей 13, 11 и 4-х лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По данным областного управления здравоохранения, пострадавшие проживали в махалле «Кат» Карши, а отравление произошло при сжигании угля. В тот вечер глава семьи готовил шашлык и занес остатки раскаленного угля домой. Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь.

26 ноября примерно в 22:00 произошло отравление угарным газом четырех человек, проживающих в доме в селе Паргуза Каршинского района. Причиной стало то, что в дом занесли остатки горевших дров из тандыра.

45-летнему главе семьи, получившему отравление легкой степени, было оказано амбулаторное лечение. Его супруга, а также дети 9 и 17 лет с острым отравлением средней степени госпитализированы в филиал РНЦЭМП.