Компания LG предлагает своим потребителям множество вариантов, из которых каждый может выбрать товар по своим требованиям. Но особым рядом в линейке стоит монитор модели 34UM69G, который позволяет пользователю полностью погрузиться в происходящее на экране. Происходит такой эффект за счет широкого угла обзора: формат 21:9 дает ряд преимуществ: можно увидеть больше деталей, получить больше возможностей для игровых маневров. Это удобно не только любителям компьютерных игр, но и тем, кто проводит за компьютером все свое рабочее время. Например, легко можно открыть одновременно три документа и не сворачивать их ежеминутно.





Чтобы разница между частотой смены кадров графической карты не приводила к рывкам, инженеры компании LG Electronics продумали технологию FreeSync, которая обеспечивает плавные переходы в динамических играх. Нет разрывов, задержек и смазываний, а эталонная настройка цветопередачи позволяет выбирать режим изображения или настроить свой собственный. Но это не особо рекомендуется, потому что техника LG отличается умом и подстроится под необходимые требования автоматически — настолько детально продумана эта модель монитора.





Не только игроманы знают, какой монитор они хотят видеть перед собой, но и производители техники прекрасно понимают требования к их продукции. Поэтому, помимо таких удобных функций, как стабилизация черного цвета или разнообразие игровых режимов, создатели монитора уделили особое внимание внешнему виду. В нем нет ни одной лишней детали — он лаконичен, гармонично вписывается в любое пространство и достаточно надежен благодаря алюминиевой стойке. Блок питания и разъемы помещены в заднюю нишу, а специальная пластиковая скобка, которая крепится к стойке, может служить своеобразной вешалкой для проводов.

Приобрести монитор 34UM69G, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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