У офисных сотрудников хватает поводов для беспокойства о здоровье. Малоподвижный образ жизни, хронические стрессы, постоянная нагрузка на орган зрения. Красные глаза, которые в конце дня зудят, слезятся и с трудом наводят резкость — проблема, знакомая многим труженикам офисов. Впрочем, если вовремя заняться профилактикой, жизнь на работе может стать легче.

Почему у сотрудников офисов часто красные слезящиеся глаза, догадаться несложно. Основная причина — постоянное напряжение глаз перед монитором компьютера, а за ним проходит практически все рабочее время. Усугубляют ситуацию, по мнению врачей-офтальмологов, сухой кондиционированный воздух, курение, вождение автомобиля, ношение контактных линз. По большей части офисные сотрудники — это женщины, которые пользуются косметикой и принимают гормональные контрацептивы — а это, по некоторым данным, дополнительные факторы риска ухудшения зрения.

К счастью, у каждого яда есть свое противоядие. Вот несколько простых способов профилактики снижения зрения:

ученые подсчитали: оптимальное время пребывания перед монитором для взрослого человека — 50 минут с получасовым перерывом. Следует взять за правило через каждый час отрываться от монитора и делать гимнастику для глаз;

каким бы жутким ни был цейтнот, в обед непременно нужно выходить на улицу. Свежий воздух, краски и звуки жизни за окном добавят энергии, заодно глаза отдохнут, перестанут чесаться и слезиться;

врачи советуют чаще моргать для постоянного увлажнения глаз. Но помнить об этом все время нереально. Чтобы перестать жаловаться сотрудникам и домашним на то, что глаза постоянно краснеют, слезятся, чешутся, следует закапывать их несколько раз в день специальным увлажняющим препаратом, восстанавливающим защитные свойства слезной пленки.





Правила ухода за контактными линзами

В конце XIX века немецкий офтальмолог Август Мюллер изобрел контактные линзы. У линз масса преимуществ перед очками: за счет увеличения поля зрения — в очках его сужают дужки — они тормозят прогрессию близорукости, не запотевают и не бьются.

Но есть и свои нюансы: постоянное ношение линз может уменьшить количество слезной жидкости, которая покрывает поверхность глаза. Данную проблему можно решить правильным уходом и увлажняющими каплями для глаз.

Всем, кто пользуется контактными линзами, важно знать основные правила ухода за ними:

Любые линзы, включая те, которые реклама предлагает носить не снимая, желательно на ночь помещать в контейнер. Оставаться в них можно разве что в экстренных ситуациях — ночуя в поезде или в новогоднюю ночь. В этом случае при себе стоит иметь увлажняющие капли для глаз. Линзы важно вовремя менять. Время их жизни заметно укорачивают неаккуратное ношение, запыленность помещений, инфекционные заболевания глаз — в это время на линзе могут появиться белковые отложения. Но даже при правильном использовании и уходе постоянное ношение линз со временем снижает количество вырабатывающейся слезы. Для восполнения нехватки слезы созданы специальные увлажняющие капли для глаз, которые могут быть использованы при ношении контактных линз. Особенно важно использовать их тем, кто много времени проводит за компьютером.





Какими бы совершенными ни были линзы, глаза в конце рабочего дня будут испытывать кислородное голодание, будут раздраженными, красными или слезящимися. Линзы с максимальным содержанием воды тут тоже не спасут. С одной стороны, они пропускают к глазу максимум кислорода — и это большой плюс, но с другой — быстрее изнашиваются и высыхают, особенно в офисной атмосфере, где работают кондиционеры. Кроме того, вместе с кислородом, линза впитывает извне жир, белок. Поэтому оптимально приобретать линзы с содержанием воды не более 38% и носить их при регулярной поддержке капель для увлажнения глаз.

Хорошие увлажняющие капли для глаз при ношении линз соответствуют нескольким характеристикам: физиологичный для глаз состав, выраженный увлажняющий эффект, восстановление защитных свойств слезной пленки и оптимальное соотношение цены и качества.

Показания к применению «СуперОптик ГидроБаланс РРН»

Капли «СуперОптик ГидроБаланс РРН» обладают эффективным и продолжительным увлажняющим действием. Приносят быстрое облегчение при чувстве сухости, раздражении, усталости глаз и ощущении песка под веками. Капли «СуперОптик ГидроБаланс РРН» особенно рекомендуется в следующих случаях:

воздействие на глаза раздражающих факторов внешней среды: пыль, дым, УФ-излучение, тепло (центральное отопление, сауна), кондиционер, ветер, косметика, хлорированная вода;

пониженная частота мигания в связи с просмотром телепередач, чтением или у лиц, для которых необходима длительная концентрация внимания, например, при продолжительной работе перед экраном монитора, управление автомобилем;

слишком малое количество слез или изменения в их составе у лиц, страдающих симптомом сухого глаза, и у лиц старше 40 лет;

для лиц, носящих контактные линзы.

Состав: гиалуронат натрия, хлорид натрия, борная кислота, тетраборат натрия, динатрий эдетат, полигексанид (PHMB), высокоочищенная вода.

Капли «СуперОптик ГидроБаланс РРН» могут применяться лицами, носящими контактные линзы любых типов.

Сайт: superoptic.uz

На правах рекламы.