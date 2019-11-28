Национальное агентство проектного управления при президенте опубликовало для обсуждения проект Концепции национальной стратегии «Цифровой Узбекистан 2030».

В документе отмечается, что стратегия будет разработана и реализована для ускоренного цифрового развития страны, формирования цифровой экономики, основанной на данных, создания благоприятной среды для развития инновационных продуктов, повышения эффективности государственного управления, предоставления удобных государственных услуг населению и субъектам предпринимательства.

Текущее состояние

Согласно приведенным данным, более 67% (22,5 миллиона пользователей) населения страны имеют доступ в интернет, при этом число пользователей мобильной связи третьего и четвертого поколений превысило более 16 миллионов абонентов.

Доля затрат на поддержку и развитие сферы ИКТ от общегосударственных расходов в 2019 году составила лишь 1,5% (7,8 млн долларов), что, как отмечается, является низким показателем для эффективной цифровизации республики как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Аналогичный минимальный показатель для развитых стран-лидеров (Великобритания, Финляндия, Дания, Нидерланды, Швеция, США, Франция, Норвегия, Япония) в этом направлении составляет более 12% от всех государственных расходов.

Экспорт услуг в сфере телекоммуникационных и информационных технологий в 2018 году составил 154,5 млн долларов (5,1% от общего объема экспорта услуг), а импорт — 47,1 млн долларов (2,1% от общего объема импорта услуг).

Доля специалистов в сфере ИКТ среди занятого населения в 2019 году составила 0,5%, что почти в семь раз меньше, чем, к примеру, в среднем по странам Евросоюза (3,7%). При этом спрос на IT-специалистов в стране стремительно увеличивается, а дефицит кадров в этой сфере может привести к негативным последствиям как для частного сектора, так и для эффективного госуправления.

«Показатели международных рейтингов, а также отсутствие страны в некоторых из них говорят о стагнации в области развития телекоммуникационной инфраструктуры и механизмов предоставления качественной статистической информации в этой области в открытом доступе», — говорится в проекте.

К основным факторам, по мнению специалистов, сдерживающим цифровое развитие, относится сохранение цифрового разрыва (1), недостаточный уровень доверия общества к цифровым документам и услугам, а также их принятия в госорганах и судебной власти (2), отсутствие высококвалифицированных специалистов в сфере применения цифровых технологий, в том числе в связи с их оттоком (3), неэффективность, непрозрачность и нехватка госфинансирования проектов по внедрению цифровых технологий (4), разнородность и разрозненность государственных информационных систем и ресурсов (5).

Основными направлениями цифрового развития страны определены:

развитие цифровой инфраструктуры : расширение сети телекоммуникаций, обеспечение стабильности сетей связи для беспрерывной работы цифровых устройств, последовательная реализация проектов «Умные» и «Безопасные» города и другие задачи;

: расширение сети телекоммуникаций, обеспечение стабильности сетей связи для беспрерывной работы цифровых устройств, последовательная реализация проектов «Умные» и «Безопасные» города и другие задачи; развитие человеческого капитала и формирование цифровых навыков: создание возможности по освоению цифровых навыков путем обеспечения на самом раннем этапе образовательной лестницы контакта учащихся с цифровыми технологиями, создание благоприятной среды и культуры получения образования на протяжении всей жизни (lifelong education), переход на цифровые учебные материалы в образовании и другие;

создание возможности по освоению цифровых навыков путем обеспечения на самом раннем этапе образовательной лестницы контакта учащихся с цифровыми технологиями, создание благоприятной среды и культуры получения образования на протяжении всей жизни (lifelong education), переход на цифровые учебные материалы в образовании и другие; создание системы государственного управления, построенного на цифровых данных: развитие межведомственного взаимодействия и обмена данными, равномерное развитие цифровых технологий как в столице, так и в других регионах страны, развитие экономики за счет активного применения цифровых технологий и другие;

развитие межведомственного взаимодействия и обмена данными, равномерное развитие цифровых технологий как в столице, так и в других регионах страны, развитие экономики за счет активного применения цифровых технологий и другие; создание экосистемы цифровых инноваций: стимулирование инновационных компаний и стартап-проектов, создание «цифровых регуляторных песочниц» и активизация сотрудничества между государственным и частным секторами, оказание содействия IT-предпринимателям в экспорте продуктов, локализация зарубежных инноваций на взаимовыгодных условиях и другие;

стимулирование инновационных компаний и стартап-проектов, создание «цифровых регуляторных песочниц» и активизация сотрудничества между государственным и частным секторами, оказание содействия IT-предпринимателям в экспорте продуктов, локализация зарубежных инноваций на взаимовыгодных условиях и другие; создание эффективной системы информационной безопасности: обеспечение кибербезопасности, профилактика распространения информационных угроз, управление конфиденциальностью и безопасностью использования персональных данных и другие.

Механизм реализации стратегии предусматривает в том числе назначение в министерствах и ведомства заместителей руководителей по цифровой трансформации, перевод центров обработки данных отдельных ведомств в единое государственное облако, поддержка инвестиций (включая венчурный капитал) в сектор ИКТ.

Риски при реализации стратегии

Медленное принятие необходимых решений или нормативно-правовых актов: без подготовки необходимой законодательной базы цифровизация невозможна, так как госаппарат строго регламентирован и выполняет свою деятельность на основании соответствующих решений или нормативно-правовых актов.

Сопротивление госорганов в реализации приоритетных проектов в сфере цифрового развития: как правило, именно на уровне среднего звена возникают разного рода барьеры в эффективной реализации проектов, так как с одной стороны проекты повышают открытость, прозрачность и подотчетность госорганов перед населением и руководством страны, с другой стороны, высшее руководство не всегда имеет возможность осуществлять постоянный мониторинг и координацию выполнения работ для достижения поставленных целей.

Недостаток финансирования реализации приоритетных проектов и низкое качество существующих цифровых данных в распоряжении госведомств.

Ожидаемые результаты реализации стратегии к 2030 году — качественный, безопасный, недорогой и умный доступ к высокоскоростному интернету и мобильной связи, устойчивый и конкурентоспособный рынок связи и телекоммуникаций, снижение цифрового неравенства между городами и сельскими местностями, главенство электронной записи над традиционным бумажным или электронным документом, усиление борьбы с коррупцией и другие.