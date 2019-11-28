Прямой эфир предвыборных дебатов на телеканале «Узбекистан 24» в среду прервался на пять минут из-за отключения электричества. Дебаты проходили на базе Международного пресс-центра Центральной избирательной комиссии.

Отключение света в студии в Шайхантахурском районе произошло в 11:58. Телеканал через пару секунд включил заставку, эфир возобновился в 12:03. При этом внизу экрана была показана бегущая строка: «Приносим извинения за прерывание связи в прямом эфире».

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики, отключение было вызвано кратковременной просадкой напряжения на электроподстанции «Шайхантахур-1», питающей в том числе Национальную телерадиокомпанию и Ташкентский метрополитен, где накануне также пропадало электричество (в другое время).

В компании «Региональные электрические сети» отметили, что когда фидер 10 кВ «АТС-1», питающий Международный пресс-центр ЦИК, отключился, фидер «АТС-2» оказался под напряжением, а устройство АПВ (автоматическое повторное включение) не сработало.