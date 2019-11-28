25 ноября Узпромстройбанк выпустил пятилетние международные облигации стоимостью 300 млн долларов на Лондонской фондовой бирже. Банк готовился к выпуску корпоративных евробондов на основе рекомендаций инвестиционных банков JP Morgan, Citigroup, Commerzbank и Raiffeisen Bank.

Как стало известно «Газете.uz», сделка прошла без участия отечественных инвестиционных посредников и консультантов, а также без уведомления местных игроков о возможности принять участие в тендерных процедурах по такому проекту.

Отвечая на вопрос об этом, председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов заявил, что в Узбекистане нет специалистов, которые могли бы представлять отечественные компании на международном финансовом рынке.

«Мы должны признать, что у нас нет таких специалистов, которые могли бы именно представить наш продукт, наш банк на международном финансовом рынке. Во-вторых, международные инвесторы не будут слушать, надо честно признать, не будут разговаривать с теми, кто будет иметь наши внутренние рецензии и выступать в качестве финансового агента по части размещения этих бондов», — отметил глава ЦБ.

По его словам, отечественным специалистам пока не хватает опыта в этом направлении, но в будущем их будут привлекать.

«Это очень тяжелая работа. Прежде всего, мы должны убедить инвесторов, будущих покупателей этих ценных бумаг, что этот банк или этот рынок является стабильным, ценным. В этой части у нас, у наших брокеров опыта нет. Это первая ласточка», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

Ахадбек Хайдаров.

Заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров заявил, что никаких ограничений в участии местных консультантов в сделках с выпуском евробондов нет, «если они имеют доступ и умеют работать».

«Основной вопрос — как там организовать работу. Они должны иметь лицензию для андеррайтерской деятельности на Лондонской фондовой бирже», — сказал он.

Замглавы Минфина сообщил, что при выпуске государственных еврооблигаций со стороны Министерства финансов на 1 млрд долларов привлекались местные консультанты.

Мамаризо Нурмуратов добавил, что деятельность иностранных брокеров не афишируется, однако они взаимодействуют с отечественными специалистами в части законодательства.

«Мы просто не афишируем ту деятельность, которая осуществляется иностранными брокерами. Прежде всего, их интересует наше законодательство, а лучше нас, наших специалистов его никто не знает. В этой части они работают», — заявил глава ЦБ.

Комментария выпуск евробондов, в Агентстве по развитию рынка капитала «Газете.uz» сообщили, что местные инвестпосредники могут быть полезными на условиях субподряда или в роли младшего консультанта.

«Мы признаем, что местные игроки не смогут выполнить роль ведущего консультанта по причинам отсутствия достаточного опыта, знаний и капитала в таких крупных сделках. Но они смогут внести свою ценность на условиях субподряда или роли младшего консультанта и помочь крупным иностранным инвестпосредникам в соблюдении местного законодательства и подготовке прогнозов развития компаний и отраслей», — сообщили в пресс-службе агентства.

В агентстве отметили, что компаниям Узбекистана стоит воспользоваться высоким интересом зарубежных инвесторов и начать выпускать еврооблигации в сумах.

«Такой высокий интерес к еврооблигациям государственного банка показывает высокое доверие зарубежных инвесторов к проводимым руководством страны масштабным реформам. Нам стоит воспользоваться данной возможностью и перекладывать валютные риски на самих инвесторов путем выпуска на международном рынке сумовых облигаций», — сообщили в агентстве.

Кроме того, АРРК сообщило, что сейчас наилучший момент, чтобы стимулировать международных инвесиционных посредников и консультантов открывать офисы в Узбекистане и получать лицензию.

«К нам поступают обращения от крупных международных игроков в мировых рынках капитала, которые намерены открыть офисы в Узбекистане. Они хотят участвовать в размещении нашими компаниями еврооблигаций за рубежом, а также в проведении запланированных нами IPO и SPO крупных государственных компаний на внутреннем и внешнем рынке. Сейчас самое оптимальное время приглашать и призывать крупных игроков войти в наш рынок», отметили в агентстве.