Наложение арестов на банковские счета и карты физических лиц приостанавливается «в целях защиты потребителей банковских услуг от возможных неправомерных и ошибочных действий в отношении их вкладов и сбережений». Соответствующее заявление опубликовал 28 ноября Центральный банк Узбекистана.
В настоящее время пересматривается механизм ареста счетов физических лиц в связи с участившимися жалобами и нареканиями от граждан касательно блокировок их депозитных счетов, в том числе банковских карт, на основе предписаний Бюро принудительного исполнения, говорится в заявлении.
Все территориальные управления бюро и коммерческие банки уже уведомлены о данном решении. Банки вернут все предписания бюро в отношении банковских счетов физических лиц без исполнения.
Напомним, Бюро принудительного исполнения получило право налагать арест на денежные средства и другие ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях согласно постановлению президента от 30 мая 2017 года (ПП-3016).
Как мы писали ранее, механизм уведомления в законодательстве не прописан, имеется только возможность проверки задолженности вручную самим гражданином. В октябре-ноябре в социальных сетях начали появляться многочисленные сообщения о том, что банки без уведомления блокируют счета и карты должников по требованию Бюро принудительного исполнения.
Gayrat Shakhavdinov
Арест банковских счетов и пластиковых карт физических лиц должны осуществляться только на основании судебного решения.
Tashkent to trip
Только судебном порядке
Виктор Неизвесный
Ну наконец то! Спустя месяц они всё таки решили пересмотреть свои же безответсивенные решения. Посмотрим что придумают