Наложение арестов на банковские счета и карты физических лиц приостанавливается «в целях защиты потребителей банковских услуг от возможных неправомерных и ошибочных действий в отношении их вкладов и сбережений». Соответствующее заявление опубликовал 28 ноября Центральный банк Узбекистана.

В настоящее время пересматривается механизм ареста счетов физических лиц в связи с участившимися жалобами и нареканиями от граждан касательно блокировок их депозитных счетов, в том числе банковских карт, на основе предписаний Бюро принудительного исполнения, говорится в заявлении.

Все территориальные управления бюро и коммерческие банки уже уведомлены о данном решении. Банки вернут все предписания бюро в отношении банковских счетов физических лиц без исполнения.

Напомним, Бюро принудительного исполнения получило право налагать арест на денежные средства и другие ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях согласно постановлению президента от 30 мая 2017 года (ПП-3016).

Как мы писали ранее, механизм уведомления в законодательстве не прописан, имеется только возможность проверки задолженности вручную самим гражданином. В октябре-ноябре в социальных сетях начали появляться многочисленные сообщения о том, что банки без уведомления блокируют счета и карты должников по требованию Бюро принудительного исполнения.