Генеральный директор Beeline Uzbekistan Сергей Афонин, возглавивший компанию в марте 2019 года, в интервью «Газете.uz» рассказал о планах оператора, перспективах отечественного рынка мобильной связи, позитивных изменениях в стране и барьерах на пути развития цифровых услуг.

— Как расширился за последний год инвестиционный портфель VEON в Узбекистане? Какие перспективы вы видите в Узбекистане?

— Узбекистан был и остается одним из самых важных операционных рынков VEON, и наша долгосрочная перспектива направлена на расширение возможностей клиентов и позиционирование Beeline как лидера отрасли. Этот рынок привлекателен для VEON по многим причинам. Возьмем, к примеру, демографию. Узбекистан является одной из немногих стран с постоянно растущим и молодым населением. Более половины людей моложе 30 лет. Когда вы сочетаете это с относительно низким уровнем проникновения мобильной связи и высоким спросом на интернет, мы можем с уверенностью предсказать, что у Узбекистана большой потенциал.

Мы прекрасно осознаем, что данный потенциал может быть реализован благодаря инвестициям. В этом году наши инвестиции увеличились более чем на 40% в годовом исчислении, а это огромные инвестиции почти в полтриллиона сумов. Beeline Uzbekistan втрое увеличил число базовых станций LTE в 2019 году, что позволило пропустить вдвое больше дата-трафика от абонентов при росте средней абонентской скорости на 80% год к году.

Тем не менее, есть и другие аспекты, влияющие на развитие телеком-индустрии. К примеру, цифровые игроки продолжают каннибализировать традиционный телеком-рынок, в результате чего снижается потребление SMSи голосовых сервисов. Это, в свою очередь, приводит к снижению доходов от традиционных услуг.

Наша компания учитывает в своей стратегии данные тренды и все больше реинвестирует в собственные цифровые продукты и в их разработку. Возьмем для примера BeeLab — это команда, которая занимается исключительно IT-разработкой новых инновационных проектов компании.

Я верю, что это будет способствовать развитию цифровой экосистемы Узбекистана. Как единственного частного мобильного оператора в Узбекистане нас не могут не радовать реформы, которые правительство уже инициировало, и мы с нетерпением ждем дальнейших мер, способствующих здоровой конкуренции на телеком рынке.

В то же время всё ещё существует ограничение по прямому доступу к внешнему интернет-каналу, а именно по подключению к международным сетям телекоммуникаций, что вследствие формирует высокую цену на услуги передачи данных и не позволяет гибко управлять ценами для клиентов.

Кроме того, введение акцизного налога полностью ложится на плечи операторов и тем самым влияет на показатели рынка.

Безусловно, группа VEON заинтересована в рынке Узбекистана, и VEON хотел бы видеть дальнейшие реформы, позволяющие продолжать инвестировать в технологическое развитие, выгоду от которого в конечном итоге будут получать все абоненты в стране.

Говоря о будущем, хочу отметить, что мы как действующие инвесторы индустрии, безусловно, и дальше намерены активно строить и модернизировать сеть Beeline в Узбекистане, развивать IT и цифровую инфраструктуру.

— Beeline Uzbekistan часто говорит про инновационные решения. Почему они важны для компании?

— Телекоммуникационная отрасль во всем мире постоянно вводит новшества, закладывая базис для процветания цифровой экономики.

Помимо инвестиций в сеть, Beeline только в этом году запустил ряд digital-продуктов, которые улучшают персональную и деловую жизнь клиентов, таких как онлайн-кинотеатр нового поколения с возможностью просмотра легального контента высокого качества, а в июле был запущен новый продукт — музыкальный стриминговый сервис Beeline Music с неограниченным доступом к музыкальной библиотеке.

Мы также активно пропагандируем здоровый образ жизни. Любой наш абонент может участвовать в акции «Гиги за шаги» и получать интернет-бонусы, просто гуляя по городу. Акция уже произвела фурор, мы не ожидали, что она так понравится нашим абонентам, и по этой причине решили продлить ее. Много позитивного я слышу от абонентов по приложению Beepul. Абоненты, просто пополняя свой баланс, получают бонусы, которые обменивают на мегабайты.Подобного я не видел у других.

Из недавнего, что мне особенно импонирует, потому что вижу отзывы клиентов, это улучшение условий на тарифах серии Status. Основной интернет-трафик, который не был израсходован в предыдущем месяце, переходит на следующий месяц. Мы сейчас пилотируем это на ряде тарифов, в дальнейшем хотим раскатать на остальные тарифы в том числе.

При этом, стоит отметить, что все наши новые активности базируются на анализе большого объема данных. В этом году мы запустили программу персональных предложений для абонентов, которые лучше всего соответствуют их модели потребления и учитывают их пожелания.

— Какие реформы, на ваш взгляд, необходимы телекоммуникационному рынку Узбекистана, какие пробелы есть в законодательстве, регулирующем данную сферу?

— Органы государственной власти Узбекистана приняли много знаковых решений в пользу развития телекоммуникационной отрасли. Самое важное из них — упрощение процесса ввода в эксплуатацию базовых станций.

Мы очень ценим действия властей, но стоит отметить, что это изменение является лишь первым шагом в направлении по модернизации телеком индустрии.

Теоретически одним из следующих шагов может быть операторский шеринг. Благодаря ему, мобильные операторы на коммерческой основе могут использовать оборудование друг друга для расширения покрытия сети, своего рода активный или пассивный шеринг. Это значительно помогло бы расширить доступ к мобильной связи во всех регионах. Реализовать это возможно как на базе двух операторов, так и на многосторонней основе. Мы со своей стороны открыты к такому роду сотрудничества, о чем неоднократно заявляли.

Мы надеемся, что либерализация также коснется и других аспектов, к примеру, предоставление равного доступа к кабельной канализации, который необходим для развертывания новых технологий, в том числе фиксированного интернета.

Безусловно, мобильный интернет сегодня для многих в стране остается основными воротами в интернет. Тем не менее, фиксированный широкополосный интернет нуждается в дальнейшем развитии. Существует потребность как у бизнеса, так и у потребителей, и задача индустрии удовлетворить растущий спрос.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на текущее распределение частотного спектра. Как вы помните, в прошлом году спектр был равномерно распределен среди всех операторов, и Unitel был вынужден отдать значительную часть своего спектрального ресурса. К сожалению, это перераспределение не учитывало и не соответствовало количеству обслуживаемых абонентов операторами. Данный вопрос все еще актуален для нас.

Одним из ключевых вопросов, по-прежнему, остается прямой доступ к внешнему интернет-каналу.

Мы ждем реформ и верим, что это существенно продвинет отрасль вперед и будет являться знаковым событием для всей индустрии, а также способствовать честной и открытой конкуренции между операторами, обеспечивая для конечного потребителя большие объемы трафика за меньшие деньги.

— Ранее представители Beeline Uzbekistan заявляли, что ведут переговоры с Мининфокомом по прямому доступу к международным сетям телекоммуникаций. Есть ли какой-то прогресс в этом вопросе?

— Beeline Uzbekistan на протяжении нескольких лет продвигал идею либерализации доступа по подключению к международным сетям телекоммуникаций. Весть о том, что с 2020 года право выхода на международные сети будет предоставлено всем игрокам, вселила в нас новую надежду на прогресс в этом направлении.

Мы не раз заявляли о своей заинтересованности в данном проекте и продолжаем вести активный диалог с регулятором на эту тему, ожидая глобальных изменений.

Это критичный аспект для бизнеса, если рынок будет развиваться в условиях здоровой конкуренции. Ограничения прямого доступа к внешнему интернет-каналу диктует высокий уровень цен на услуги интернет-сервисов для конечного пользователя и ограничивает скорость сети, которую мы можем предложить нашим клиентам. Конкуренция приведет к снижению оптовых цен, одновременно увеличивая пропускную способность, что в конечном итоге принесет пользу всем потребителям в Узбекистане.

Я верю, что успешная реализация столь сложного проекта выведет на новый уровень конструктивного взаимодействия бизнеса с регулятором, а результатом реформы станут взаимовыгодное сотрудничество и равные условия для всех игроков мобильного рынка.

— Какие, на ваш взгляд, есть недостатки и преимущества в нынешнем налоговом законодательстве для мобильных операторов?

— Налоговая реформа все еще продолжается, и окончательные выводы делать рано, поскольку Налоговый кодекс в его новой редакции еще не принят.

Тем не менее, можно отметить много позитивных направлений изменения налоговой политики, произошедших как в недавнем прошлом, так и в настоящем. К ним можно отнести снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, отмену налогов с оборота, снижение ставки НДС с 20% до 15%, упрощение процедур налогового администрирования и контроля, а также переориентирование (или ребрендинг) государственной налоговой службы как инструмента помощи (а не потенциального препятствия) налогоплательщику.

Если говорить именно о мобильных операторах, то преимуществами для нас можно отметить переход на налоговый учет в межрегиональной инспекции по крупным налогоплательщикам, что потенциально позволяет нам общаться напрямую с вышестоящим налоговым органом и получать более качественное обслуживание.

С другой стороны, мы обеспокоены введением акцизного налога в размере 15% и его ростом до 20% на услуги мобильной связи, так как это будет сдерживать развитие цифровых услуг и инвестиции в отрасль. Если смотреть на международную практику, акцизные пошлины применяются в качестве инструмента, препятствующего потреблению, к примеру табака или алкоголя.

При этом законодательство не содержит четкого определения налогооблагаемой базы по услугам мобильной связи. К примеру, интернет-провайдеры не являются плательщиками акцизного налога при том, что мобильные операторы, оказывая такие же услуги, применяют акцизный налог к этим услугам только потому, что они оказываются через сети мобильной связи.

Например, в качестве альтернативного решения можно рассмотреть возможность отмены акцизного налога в пользу внедрения платы за радиочастотный спектр для всех операторов связи, которая требует дополнительного обсуждения с регулятором.

Кроме того, хотелось бы отметить, что недавнее повышение ставки акцизного налога на услуги мобильной связи с 15% до 20%, а также наличие платы за использование абонентского номера в размере 2000 сумов за каждый абонентский номер не способствуют развитию телекоммуникационного рынка и повышению конкурентоспособности мобильных операторов.

К сожалению, плата за абонентский номер — это один из блокирующих факторов, ограничивающих развитие новых цифровых услуг в Узбекистане, которые давно являются частью развитых телеком-рынков.

Положительное решение этого вопроса позволит использовать мобильную связь в различных сферах деятельности, а также на разных устройствах, применяя их для развития промышленности, сельского хозяйства, медицины, концепции «Безопасного города», цифровизации ЖКХ, транспортной инфраструктуры и многого другого. У нас есть предложения в отношении возможных альтернатив данным платежам, и мы также готовы обсудить их с уполномоченными органами.

В целом мы видим, что правительство нацелено на дальнейшее реформирование налогового законодательства и улучшение инвестиционного климата в стране, что очень радует нас, как одного из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков в Узбекистане.

— Развитие 5 G в Узбекистане по-прежнему считается в компании перспективным капиталовложением? В прошлом году Beeline публично тестировал 5 G и говорилось о коммерческом запуске новой технологии. В этом году другие компании запустили long -тест, по сути, получили частоты. Какие планы в этом направлении у Beeline ?

— Безусловно, это перспективное направление и часть нашей технологической стратегии. Мы намерены реализовывать наши планы, часть из которых анонсировалась в прошлом году в рамках первого публичного тестирования 5G в Узбекистане.

Для нас это долгосрочная инвестиция, и она требует комплексного подхода. Мы все понимаем, что успех запуска технологии 5G напрямую зависит от многих факторов, начиная с готовности инфраструктуры, частотных ресурсов, наличия специализированных устройств и потребностей абонентов на конкретных рынках. Мы как группа компаний VEON пилотировали 5G на разных рынках. Из соседних стран могу отметить рынок России. В настоящее время мы пилотируем 5G в Казахстане в значительных масштабах. В скоупе с другими пилотами это позволит получить ценную информацию, чтобы мы могли изучить, протестировать и отработать наиболее эффективное применение 5G для наших клиентов в будущем, в том числе в Узбекистане.

Возвращаясь к частотам под 5G, стоит отметить, что мы находимся на стадии обсуждения с регулятором данного вопроса. Наша позиция — наиболее перспективным и популярным радиочастотным спектром для данной технологии является диапазон С (3400 МГц-3800 МГц). Чтобы поддерживать равные условия на телекоммуникационном рынке и стимулировать конкуренцию при разработке новых технологий, нами было предложено, чтобы четырем мобильным операторам были назначены равные полосы радиочастот 100 МГц из спектра C-диапазона в течение трех лет (2020−2023 включительно) с последующим продлением при условии, что он будет включен в коммерческую эксплуатацию.

По сравнению с предыдущими технологиями 5G позволяет развивать неимоверно высокую скорость передачи данных, тем самым стимулируя потребность в M2M и IoT продуктах. Однако, как я уже отметил, наличие платы за использование абонентского номера препятствует развитию данных концепций в Узбекистане. Наша компания по-прежнему выступает за отмену данного платежа, который не имеет аналогов в мировой практике.

— Недавно VEON объявил итоги работы в третьем квартале. Мы заметили, что абонентская база Beeline в Узбекистане сокращается. Как вы можете это прокомментировать?

— В этом году нашим основным стратегическим приоритетом была трансформация бизнеса с акцентом на качество предоставляемого сервиса и самого продукта. И, на мой взгляд, мы успешно справились с поставленной задачей. Мы не просто увеличили инвестиции более чем на 40% в годовом исчислении, но и смогли их реализовать в намеченные сроки и модернизировать нашу сеть. Втрое увеличить число базовых станций LTE для качественного пропуска трафика — это огромный труд. И мы продолжаем работать в этом направлении, готовясь к стройке следующего года, которая по масштабам не будет уступать текущему.

В том числе, одна из составляющих трансформации — уход от принципа «продажи ради продаж», целью которой является исключительно набор базы. Мы концентрируемся на качестве собственных и партнерских торговых сетей в части дистрибуции и фокусируем наши усилия, чтобы за каждой SIM-картой стоял реальный «живой» абонент. Задача команды Beeline развивать здоровый бизнес и не наращивать абонентскую базу любыми способами. Мы создаем ценность для своих клиентов, что считаем важной составляющей нашей стратегии.

— А как быть с оттоком абонентов?

— Органический отток является нормой для всех рынков и операторов, Узбекистан не исключение. Одни операторы перекрывают его, фокусируясь на продажи, другие концентрируются на собственной базе, улучшая сервис и развивая техническую и IT-инфраструктуру. Для нас ближе второй подход, и мы в настоящее время считаем его оправданным.

Об этом свидетельствуют регулярно проводимые масштабные маркетинговые исследования, позволяющие нам здраво оценивать свою позицию на рынке и получать обратную связь от наших потребителей. Это вдохновляет нас на постоянное улучшение своих продуктов, развитие новых сервисов и удовлетворение потребностей клиентов во всех связанных с мобильной сетью областях.