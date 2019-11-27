Президент Узбекистана 26 ноября подписал указ и постановление по обеспечению рационального использования воды и создания эффективной системы управления водным балансом. Документы опубликовало УзА.

В указе отмечается, что в стране увеличивается продолжительность засушливых сезонов, снижаются площади запасов снега в горах и повышается повторяемость маловодья, что приводит к увеличению риска возникновения дефицита воды. Вместе с тем работа государственных органов при управлении водным балансом страны не скоординирована, не налажена эффективная система мониторинга качества и безопасности водных ресурсов.

В документе говорится, что Министерство жилищно-коммунального обслуживания (МинЖКО) разрабатывает концепцию Стратегии развития водоснабжения и водоотведения, предусматривающую:

создание единой централизованной системы учета, мониторинга, обеспечения безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда республики, а также формирование единого водного баланса;

организацию на базе предприятий водоснабжения республики отдельной корпоративной структуры, осуществляющей функции единого оператора при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

осуществляющей функции единого оператора при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения; внедрение системы «Цифровой водоканал», обеспечивающей автоматизацию системы управления водными ресурсами республики и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов в данной сфере;

обеспечивающей автоматизацию системы управления водными ресурсами республики и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов в данной сфере; привлечение инвестиций, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, с целью осуществления модернизации и технического перевооружения предприятий отрасли;

кардинальное совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов отрасли.

МинЖКО определено уполномоченным государственным органом в области координации учета, мониторинга, обеспечения безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда, а также формирования единого водного баланса.

На министерство возложено дополнительные задачи:

организация формирования единого водного баланса республики путем сбора, обобщения и систематизации информации уполномоченных органов и организаций о количественных и качественных показателях вод Единого государственного водного фонда с созданием единой информационной системы водного баланса;

проведение мониторинга достоверности предоставляемой уполномоченными органами и организациями информации о состоянии учета воды, обеспечении ее безопасности и качества с выработкой, при необходимости, мер по устранению выявленных недостатков;

координация деятельности уполномоченных органов и организаций по учету, мониторингу, обеспечению безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда;

организация создания стратегических резервов пресной питьевой воды, в том числе строительства крупнотоннажных резервных источников;

в том числе строительства крупнотоннажных резервных источников; координация внедрения в сферу водопользования инновационных технологий, в том числе автоматизированной системы учета количества и качества воды, с обеспечением их интеграции в единую информационную систему водного баланса республики.

На базе государственных унитарных предприятий водоснабжения, входящих в систему МинЖКО, создается акционерное общество «Узсувтаъминот» с преобразованием этих предприятий в общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Создаваемые ООО станут правопреемниками по договорам, правам (дебиторская задолженность на 1 октября 2019 года — 381,7 млрд сумов) и обязательствам (кредиторская задолженность на 1 октября 2019 года — 499,8 млрд сумов) преобразуемых государственных унитарных предприятий, говорится в постановлении президента.

С 1 января 2020 года функции по обеспечению полноты и своевременности платежей и сокращению задолженности потребителей передаются от Бюро принудительного исполнения «Узсувтаъминот» и организациям, входящим в его состав.

В структуру центрального аппарата МинЖКО вводится должность первого заместителя министра, ответственного за организацию и координацию учета, мониторинга, обеспечения безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда, формирование единого водного баланса республики, а также внедрение современных технологий в системы водоснабжения и водоотведения.

В структуре центрального аппарата министерства создаются Главное управление формирования и мониторинга единого водного баланса, Управление обеспечения безопасности и качества вод Единого государственного водного фонда и Управление внедрения современных технологий в системы водоснабжения и водоотведения.

Министерству передается Государственная инспекция по контролю за использованием питьевой воды при Кабинете Министров с преобразованием ее в Инспекцию по контролю за использованием питьевой воды при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания.

В постановлении отмечается, что с Азиатским банком развития (АБР) достигнута договоренность о выделении заемных средств в размере 15 млн долларов для формирования Фонда финансирования готовности проектов, а также финансирования разработки технико-экономических обоснований (ТЭО) проектов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Министерству инвестиций и внешней торговли поручено до 1 марта 2020 года внести в Кабмин предложения по привлечению международных и иностранных проектов финансового и технического содействия для обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой и канализацией.

Хокимиятам предписано в месячный срок провести инвентаризацию всех населенных пунктов, обеспеченных и не обеспеченных питьевой водой и услугами канализации, а также утвердить схемы расширения и адресную программу объектов водоснабжения и водоотведения с указанием конкретных целевых показателей обеспечения питьевой водой и услугами канализации населения в период 2020—2030 годы.