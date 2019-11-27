«Высшая школа предпринимательства» (ВШП) в ответ на обвинения от Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана о том, что институт принимает документы и плату за обучение у местных абитуриентов, не имея аккредитации в Республике Узбекистан, дала разъяснение, что:

ВШП осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставными документами, политикой образовательного учреждения, законодательством РФ и межправительственным соглашением Республики Узбекистан и РФ «О взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней» от 30 мая 2019 года. Данное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности №1705 от 16 октября 2015 года, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Также ВШП имеет свидетельство о государственной аккредитации №3 от 05 апреля 2017 года, выданное Министерством образования Тверской области. ВШП, как и все мировые университеты, принимает абитуриентов из других стран. В настоящее время в университете обучаются студенты из разных стран по очной и заочной форме. При этом ВШП не осуществляет образовательную деятельность за пределами России, которая подлежит лицензированию. У ВШП существует партнер в Республике Узбекистан — НОУ Institute of state administration and law (ISAL), которое не предоставляет образование на территории Республики Узбекистан, а занимается всего лишь приемом документов для ВШП. Прием документов не является образовательной деятельностью. В уставе ВШП указано, что структурные подразделения, в том числе филиалы и представительства, осуществляют деятельность от имени ВШП и, что осуществление образовательной деятельности в представительстве ВШП запрещается. Следовательно, ВШП ни в коем случае не допустит ведение образовательной деятельности от ее имени где-либо и кем-либо.





ВШП обещает уведомить официальные органы Узбекистана о документах, регулирующих его деятельность. Однако обвинения в незаконном приеме документов отвергает.

В связи с претензиями, касающимися приема документов у абитуриентов после начала учебного года, ВШП заявляет, что имеет право самостоятельно устанавливать дату начала учебного года для студентов-заочников.

Также образование, полученное выпускниками российских университетов, признается Узбекистаном в соответствии с межправительственным соглашением Республики Узбекистан и Российской Федерации «О взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней» от 30 мая 2019 года.





Исходя из вышеуказанного разъяснения, ВШП заявляет, что обвинения Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете министров Узбекистана о том, что школа принимает документы и плату за обучение у местных абитуриентов, не имея аккредитации в Российской Федерации и Республике Узбекистан, являются беспочвенными и необоснованными. Так как в Российской в Федерации ВШП аккредитована, а в Республике Узбекистан не обязана проходить данную процедуру.

Institute of state administration and law (ISAL) заявляет, что не предоставляет образовательные услуги, для которых требуется лицензия Министерства средне-специального и высшего образования. ISAL является представителем и агентом российских вузов, с которыми заключены агентские договора. Все граждане, которые сдали документы для поступления, учатся и будут учиться в российских вузах.





ISAL также подтверждает, что все претензии Госинспекции по надзору образования являются необоснованными и надуманными. Для вида деятельности, которую осуществляет ISAL, а именно консультационно-информационное сопровождение образовательного процесса, не требуется специальная лицензия.

Сайт ISAL: isal.uz

Сайт ВШП: vshp.online

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