В Уртачирчикском районе Ташкентской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при капитальном ремонте школы №42, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре в ходе доследственной проверки установил, что должностные и другие лица строительной компании «Х» не выполнили строительные работы на 241,9 млн сумов, но внесли в документы ложные сведения, тем самым присвоили бюджетные средства.

В отношении них возбуждено уголовное дело о хищении, ведутся следственные действия.