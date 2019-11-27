В 1963 году японская компания Sumitomo Construction Machinery начала производство гидравлического гусеничного экскаватора. Сейчас компания является одним из крупнейших в мире производителей спецтехники, а также технологическим разработчиком экономного использования топлива. Помимо фабрики, находящейся на территории Японии, Sumitomo владеет еще тремя заводами, расположенными в других частях света, которые занимаются производством, продажей и обслуживанием гусеничных экскаваторов весом от 7,5 до 80 тонн.





Sumitomo получил одну из крупнейших в Японии премий по энергосбережению METI в номинации «Экономия топлива». Кроме того, завоевав награду по эффективному использованию энергии в Японской Федерации машиностроения, фирма продолжает претендовать на статус одной из ведущих в мире.

Японские инженеры Sumitomo оптимизировали гидравлическую систему, чтобы избежать возможных потерь энергии во время функциональности машины. Более длинная компонентная жизнь, оптимизированная система управления двигателя авто, холостой ход — когда оператор не касается рычагам управления больше чем пять секунд. Более трех минут на холостом ходу, двигатель останавливается автоматически. И функцию можно использовать отдельно, в зависимости от условий проведения работы, и сохранить топливо.





Экскаваторы Sumitomo, которые выполняют ежедневный контроль на уровне земли, обеспечивают непрерывную работу без остановки даже в условиях высокой запыленности благодаря 1000-часовому интервалу смазки пальцев. В зависимости от качества масла и условий эксплуатации экскаваторы Sumitomo увеличили время технического обслуживания, предоставив интервал замены гидравлического масла — 5 тысяч часов, замены фильтра — 2 тысячи часов, смазки ковша, втулки и штифта — 250 часов.





В серии Sumitomo 6 камера бокового обзора в сочетании с камерой заднего вида обеспечивает полный контроль над окружающей средой оператора. Оба изображения с камеры можно разместить на новом цифровом горизонтальном мониторе в кабине.

Широкий модельный ряд удовлетворит любые потребности клиента, будь то строительство, добыча или мелиоративные работы по облагораживанию русел рек и каналов. Экскаваторы Sumitomo уже зарекомендовали себя на рынках СНГ и Турции.





Интересы производителя Sumitomo в Узбекистане представляет компания ONS Frankfurt, которая обеспечивает продажи, сервис и послепродажное обслуживание техники на всей территории Узбекистана.

Приобретая технику Sumitomo, можно получить хороший инструмент, который не подведет и многократно окупится в короткие сроки.

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