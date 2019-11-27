Учитель истории школы №42 в Самарканде подвергся избиению несколькими лицами и спустя три дня скончался в больнице, сообщила прокуратура Самаркандской области.

По данным надзорного органа, 20 ноября примерно в 3:40 на улице Беруни Джурабек М. (1990 года рождения) и его знакомые Дониёр С. (1994, ранее судимый) и Мухаммад К. (1997, ранее судимый), «игнорируя правила поведения в обществе», без причины вступили в конфликт со школьным учителем Иззатиллой М. и несколько раз ударили его руками и ногами по голове и телу, нанеся опасные для жизни повреждения.

По версии Daryo.uz, в избиении учителя участвовали 15 человек. Как пишет издание, 20 ноября Иззатилла М. и его друг отправились в кафе, где у них возник конфликт с семью неизвестными. В инцидент вмешались сотрудники патрульно-постовой службы, которые забрали с собой Иззатиллу М. и его друга, а также еще двух лиц, участвовавших в конфликте.

«Ссору предотвратили сотрудники ППС, которые забрали их. Они оставили Иззатиллу М. и его друга на остановке чайной фабрики. Там их ждали 10 человек. Поссорившиеся 7 лиц немедленно прибыли на место. Те парни, поссорившиеся в кафе, и их знакомые избили Иззатиллу М. и его друга», — рассказал один из близких погибшего учителя.

Иззатилла М. был госпитализирован с диагнозом «ушиб головного мозга тяжелой степени и тяжелая закрытая КЦТ (краниоцеребральная травма — ред.)». В субботу, 23 ноября, учитель скончался в реанимации, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

По данному факту Следственное управление УКД ОВД Самарканда возбудило уголовное дело по статье 104 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное тяжкое телесное повреждение) и провело следственные действия.

Джурабек М., Дониёр С. и Мухаммад К. 23 ноября были привлечены в качестве подозреваемых по уголовному делу по пункту «д» части 3 статьи 104 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Дело взято под контроль прокуратуры Самаркандской области.