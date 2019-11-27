На днях была запущена рекламная кампания платежного сервиса Payme, где пещерные люди пытаются разобраться с бытовыми проблемами современного человека. Как создавалась кампания, почему получилось так смешно и в чем польза для потребителя — отвечает Payme на вопросы.

До появления современных платежных сервисов люди жертвовали временем и личным комфортом, стояли в очередях, обналичивали деньги с карты. И все для того, чтобы оплачивать элементарные услуги: свет, газ, воду, интернет или сотовую связь. Сегодня у каждого есть возможность совершать платежи со смартфона. Задача в том, чтобы об этом узнали все.

«Этот концепт — заведомо комичная аллюзия на быт и наше отношение к нему», — прокомментировал директор отдела маркетинга Payme Самир Ахметзянов.

Рекламная кампания должна была познакомить людей с продуктом и показать, почему это удобно на простых примерах и запоминающихся образах. Так появились пещерные люди.

Этот концепт — заведомо комичная аллюзия на быт и отношение к нему. Это реальность через призму юмора и контраста. Люди 21 века, продвинутые и современные, порой сталкиваются с проблемами, которые ставят в ступор. С утра нет интернета — не оплачен новый месяц. Вот он — ступор. То ли идти до ближайшего терминала, то ли в офис провайдера. Тут и сыпется образ современного человека, а на смену приходит опечаленный пещерный человек.

Получилось смешно, потому что это маленькая правда про каждого. Payme призван избавить от этого чувства, толкнув вперед колесо прогресса. Польза для потребителя в самом продукте, а задача кампании — об этой пользе рассказать.





Концепцию разработало международное рекламное агентство FCB Artgroup Uzbekistan. Кампания развернулась по всем фронтам: ТВ-ролики, диджитал и наружная реклама.

Скачать приложение Payme можно по ссылке.

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