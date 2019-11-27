27 ноября произошла кратковременная просадка напряжения на столичных электроподстанциях, питающих станции Узбекистанской линии Ташкентского метрополитена, сообщила пресс-служба УП «Тошкент метрополитени».

В 10:42 стало мигать освещение на двух станция метро — «Гафура Гуляма», «Алишера Навои» и остановилось движение эскалаторов. В 10:43 — через минуту — подача стабильного электричества была полностью восстановлена.

Инцидент не повлиял на график движения поездов, так как электрическое питание подвижных составов имеет другой источник поставки электроэнергии, отметили в администрации метрополитена.