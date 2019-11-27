Международная футбольная школа Junior вновь отправилась в Барселону, где юные футболисты смогли пройти учебно-тренировочные сборы легендарного испанского футбольного клуба Barcelona. Тренировки проходили на главной футбольной базе Joan Gamper, на которой тренируется основная команда клуба.





Расписание было составлено таким образом, чтобы дети смогли полностью погрузиться в атмосферу легендарного клуба и почувствовать себя профессиональными игроками. Тренировалась группа два раза в день. Для ребят это было полезным опытом, так как они смогли ознакомиться с испанской методикой тренировок и провести время с опытными тренерами академии Барселоны La Masia. Помимо физической подготовки, для детей проводились теоретические занятия по легендам «Барселоны» для более глубокого понимания истории и значимости этого знаменитого клуба.





Вдобавок ко всему, для детей была организована интересная культурная программа и ужин на VIP-ложе легендарного стадиона. По окончании тренировочной программы юным футболистам были выданы именные сертификаты об успешном прохождении курса тренировок.

Впервые воспитанники футбольной школы Junior полетели на сборы в Барселону в августе 2018 года. Теперь у школы есть возможность отправлять детей в Испанию ежегодно. Следующая поездка планируется на июнь 2020 года, на период начала летних школьных каникул.

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