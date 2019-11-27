Узбекский арбитр Равшан Ирматов 26 ноября на конференции судей Азиатской конфедерации футбола в Малайзии был удостоен награды AFC Referees Memento Awards. Премия была вручена еще семерым арбитрам и их помощникам за выдающиеся заслуги и повышение стандартов футбольного судейства в Азии, сообщила пресс-служба конфедерации.

На церемонии Равшан Ирматов отметил, что для него честью работать на протяжении 17 сезонов, пяти финалов Лиги чемпионов АФК, двух финалов Кубка Азии по футболу, а также трех Чемпионатов мира FIFA.

«Эта награда является достижением людей, которые учили меня на протяжении моей карьеры. Без их помощи и поддержки АФК, я бы не оказался там, где я теперь. Я горд быть частью азиатской футбольной семьи. Пришло время передать эстафету молодым коллегам. Я уверен, что они поставят высокую цель и будут упорно трудиться для ее достижения», — подчеркнул он.

Равшан Ирматов является рекордсменом по количеству матчей Чемпионатов мира по футболу — на 25 июня 2018 года в его активе одиннадцать игр в качестве главного судьи. Он также является также лауреатом премии Globe Soccer Awards как лучший арбитр.

В июле на внеочередной конференции АФУ Равшан Ирматов был избран первым вице-президентом УФА. До этого он был временно исполняющими обязанности вице-президентов.