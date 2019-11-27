27-летний гражданин Таджикистана Э. Н., следуя из Бухары в Самарканд на автомобиле Opel, заснул за рулем и, потеряв управление, столкнулся с бетонным ограждением на правом краю дороги, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 24 ноября примерно в 20:00 на 141-м километре дороги М-37, пролегающей через махаллю «Худойберди» Пахтачинского района Самаркандской области.

В результате ДТП Э. Н. скончался на месте, пассажир автомобиля — 28-летний У. К. был госпитализирован в районную больницу с телесными повреждениями.

Следственный отдел при Пахтачинском ОВД по факту происшествия возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Сейчас ведется предварительное следствие.