Даже если страны Парижского соглашения выполнят свои обещания в области климата, к концу века планету ждет повышение температуры на 3,2 градуса Цельсия. В Парижском соглашении по климату поставлена цель удержать рост температуры в пределах 1,5 градуса, но она становится все более недостижимой, говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Среди государств «большой двадцатки», на которые приходится 78% выбросов парниковых газов, 15 не представили никакого плана по сведению эмиссий к нулю. Более того, вместо сокращения объемы выбросов за последнее десятилетие выросли на 1,5%, говорится в сообщении на сайте ООН.

По данным ученых, для попытки выполнить поставленную задачу необходимо ежегодно сокращать выбросы на 7,8%, что требует кардинальных мер. Иначе при повышении температуры к концу века на 3,2 градуса произойдет массовое вымирание животных и растений, а многие части планеты станут необитаемыми, говорят в ЮНЕП.

«На протяжении 10 лет каждый новый год доклад об эмиссиях парниковых газов был сигналом тревоги — и все эти 10 лет мир только увеличивал выбросы, — предупредил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. — Сейчас, как никогда, нужно прислушаться к ученым. Если мы проигнорируем их предостережения, нас ждут новые катастрофические штормы, экстремальная жара и загрязнения, угрожающие нашей жизни».

Авторы доклада считают, что повышение температуры все еще возможно удержать в пределах 1,5 градуса. По их мнению, в обществе растет понимание того, что меры по сдерживанию изменения климата имеют ряд преимуществ. В некоторых странах возобновляемые источники энергии — уже дешевле остальных, применяются также технологии, позволяющие перейти на «зеленую экономику».

Доклад ЮНЕП содержит рекомендации в области энергетики и экологичного использования материалов.