В последние годы число новых случаев заражения ВИЧ во всем мире постепенно снижалось, но в странах Восточной Европы и Центральной Азии показатели заболеваемости стремительно росли, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на новый доклад Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) «Власть людям» (PDF). Исследование выпущено в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом — 1 декабря.

По мнению экспертов, вирус иммунодефицита отступает в тех регионах, где у ВИЧ-инфицированных и общественных организаций есть доступ к информации и возможность самим принимать решения, где люди с ВИЧ могут получать необходимые услуги, не боятся заявить о своем статусе и не подвергаются стигме и дискриминации.

В докладе говорится, что в целом в мире число новых случаев ВИЧ неуклонно снижается, сокращается смертность от СПИДа и все больше людей получают доступ к лечению. Однако эпидемия пока не отступает: в 2018 году вирусом иммунодефицита заразились 1,7 миллиона человек (хотя это на 16% меньше, чем в 2010 году). Сокращения удалось добиться, главным образом, за счет стран Восточной и Южной Африки, где с 2010 по 2018 год число новых случаев заражения снизилось на 28%.

В странах Восточной Европы и Центральной Азии, в свою очередь, ежегодное число новых случаев ВИЧ-инфекции за тот же период выросло на 29%, на Ближнем Востоке и в Северной Африке — на 10%, а в Латинской Америке — на 7%.

Более половины новых случаев заражения ВИЧ приходится на уязвимые категории населения, отмечается в докладе.

«Социальная несправедливость, неравенство,…а также стигма и дискриминация препятствуют дальнейшему противодействию ВИЧ и достижению Целей устойчивого развития», — полагает глава ЮНЭЙДС Винни Бьянима.

В 2019 году в мире насчитывалось 37,9 миллиона ВИЧ-инфицированных, 24,5 миллиона из них получали лечение. Эксперты отмечают, что по мере расширения доступа к ретровирусным препаратам количество смертей от СПИДа снижается.

По данным экспертов, каждую неделю ВИЧ заражаются около 6000 молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет. В 2018 году ВИЧ настиг 160 тысяч детей в возрасте до 14 лет. В докладе ЮНИСЕФ говорится, что каждый день от болезней, связанных со СПИДом, умирает 320 детей и подростков: 13 — каждый час.

В ЮНЭЙДС призвали активизировать борьбу с ВИЧ, увеличить финансирование и оказывать поддержку общественным организациям, занимающимся этой проблемой, а также ВИЧ-инфицированным.