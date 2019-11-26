Сегодня, 26 ноября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества, наращивания товарооборота, усиления кооперации и продвижения проектов в сельхозмашиностроении, электротехнической и фармацевтической отраслях, информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также здравоохранении и образовании.

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии «дорожной карты» на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства.

Ранее в этот же день делегация во главе Рустамом Миннихановым приняла участие в деловом форуме «Узбекистан — Татарстан», где были подписаны соглашения о сотрудничестве российской нефтяной компании «Татнефть» с «Первым резинотехническим заводом» в Ангрене, а также о сотрудничестве «Татнефти» с компанией «Узбекнефтегаз».

Кроме того, по данным пресс-службы президента Татарстана, подписаны документы о сотрудничестве ГМС-Групп с SFI Management Group, управляющей рядом промышленных предприятий Узбекистана, и меморандум о сотрудничестве между информационным агентством «Татар-информ» и Национальным информационным агентством Узбекистана (УзА).

«Мы хотели бы, чтобы компании Узбекистана рассматривали Татарстан как площадку для вхождения на российский рынок», — сказал Рустам Минниханов, выступая на деловом форуме. Президент Татарстана отметил, что в первую очередь продукция узбекских компаний может быть востребована на рынке сельхозпродукции и легкой промышленности. Рустам Минниханов также сообщил, что большим спросом пользуется в Узбекистане продукция татарстанского машиностроения, традиционно развивается сотрудничество в нефтяной и нефтехимической промышленности.