Большинство детей в коррекционных учреждения, опрошенных сотрудниками представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане, имели неблагоприятный опыт детства. В связи с отсутствием в республике профессиональной социальной работы проблема детей не была выявлена на раннем этапе, и они были помещены в коррекционные учреждения.

Данные исследования, в ходе которого ЮНИСЕФ провел оценку жизненной ситуации 130 девочек 14−17 лет, находящихся в закрытых учреждениях, были озвучены на международном форуме по социальной работе в Ташкенте 22 ноября.

Основными проблемами детей, с которыми они сталкивались до попадания в эти учреждения, либо которые могли стать причиной правонарушений, из-за которых они в них были помещены, названы безнадзорность, употребление психоактивных веществ членами семьи, физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, домогательства, миграция родителей и содержание родителей и опекунов в местах лишения свободы.

У многих девочек наблюдалась высокая степень тревожности. Абсолютно у всех выявлена умеренно тяжелая или крайне тяжелая степень депрессивного состояния. 52% опрошенных детей причиняли себе вред.

Ранее в Узбекистане существовало четыре закрытых коррекционных учреждения — по два для мальчиков и девочек. Их деятельность неоднократно подвергалась критике из-за нарушений и жестокого отношения к детям. В конце мая президент подписал постановление о создании вместо них двух республиканских учебно-воспитательных учреждений — для мальчиков и для девочек. В соответствии с документом, два коррекционных учреждения в Самарканде и Ферганской области уже закрыты, два других — в Сырдарьинской и Ташкентской областях — готовятся к закрытию.

Советник по защите детей ЮНИСЕФ в Узбекистане Диана Исаева отметила, что у многих детей, попадающих в коррекционные учреждения, есть опыт употребления психоактивных веществ. При этом получить помощь по детоксикации можно либо в частной клинике, недоступной для таких детей, либо в наркологическом диспансере, где нет соответствующей для нахождения детей среды. Для работы с такими детьми нужны социальные работники со специальными знаниями и навыками.

Она добавила, что во многих учреждениях опеки перевод ребенка в закрытое учреждение считается методом наказания, а другим воспитанникам это становится назиданием. Судьба детей пересматривается комиссией, которая состоит из сотрудников учреждений, где содержатся дети.

«Тут явный конфликт интересов. Либо мы сохраняем учреждения, рабочие места и дотации, на которые они существуют, либо мы делаем что-то, чтобы помочь ребенку быстрее выйти из коррекционного учреждения», — сказала Диана Исаева.

Она подчеркнула, что сотрудники учреждений рассматривают себя лишь в роли опекунов, обеспечивающих физическую безопасность детей. С детьми не проводится реабилитационная работа. Отсутствуют профессиональные социальные работники и ощущается дефицит психологов.

Аналогичная ситуация наблюдается в домах-интернатах для людей с инвалидностью «Мурувват». Нарушаются стандарты резолюции Генассамблеи ООН по альтернативной опеке, согласно которым обязателен контакт ребенка с биологической семьей. В результате из интерната «Мурувват» большинство подростков отправляются в интернат для взрослых.

«Согласно международным стандартам, любая помощь, оказываемая в институциональных учреждениях, должна быть краткосрочной. В лучших интересах ребенка как можно быстрее вернуть его в семью. Этого не происходит. Мы привязываем общество к бесконечной системе социального обеспечения, которое не обеспечивает право на полноценную жизнь», — сказала Диана Исаева.

Международный эксперт ЮНИСЕФ Аршак Гаспарян подчеркнул, что закрытых учреждений должно быть как можно меньше, потому что в них встречаются все формы насилия и ограничения прав детей. Институциональная мера должна быть последней мерой.

«В сфере ювенальной юстиции нужна очень чувствительная работа, потому что речь идет о ребенке. Ни один ребенок, который вступает в конфликт с законом, не делает этого сам. В этом виновата среда, в которой он оказался. Поэтому все усилия нужно направлять не на перевоспитание ребенка, а на изменение среды. Среда не должна заставлять детей совершать преступления», — сказала руководитель отдела совершенствования нормативно-правовой базы в сфере укрепления института семьи Центра «Оила» Гулнора Ишанханова.

По итогам форума эксперты в сфере социальной защиты детей предложили:

внести в законодательство понятие социальной работы, соответствующее международным стандартам;

подготовить проект постановления правительства по совершенствованию механизма информирования населения о предоставляемых социальных услугах;

внести поправки в закон о медиации, чтобы внедрить медиацию в уголовный процесс;

провести анализ деятельности центров социально-правовой помощи, специализированных школ и комиссии по делам несовершеннолетних и привести их работу в соответствие с международными стандартами;

разработать нормативно-правовой акт о постинтернатном сопровождении выпускников учреждений опеки;

внедрить меры отведения и альтернативные лишению свободы меры;

создать базу данных семей, находящихся в трудной ситуации.

Гулнора Ишанханова также отметила необходимость в разработке стратегии действий по усилению системы правосудия в отношении несовершеннолетних.

«Сначала мы думали, что можем ограничиться ювенальной юстицией, но ювенальная юстиция — это исключительно уголовный процесс. Интересы несовершеннолетних могут быть затронуты и в других процессах. Они также могут выступать в качестве свидетелей, потерпевших и правонарушителей», — сказала она.