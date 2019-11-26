Специалисты по техническому обслуживанию автомобилей Isuzu из Узбекистана заняли 14-е место на международном техническом конкурсе I-1 Grand-Prix Isuzu в Японии. «Газета.uz» рассказывает, почему для Самаркандского автомобильного завода («СамАвто») важно ежегодно принимать участие в этих соревнованиях и как это в итоге скажется на клиентах.

Технический конкурс

Четырнадцатый по счету конкурс проводился компанией Isuzu Motors в тренинг-центре в японской Фуджисаве. Узбекистан на конкурсе представила команда в составе капитана — специалиста «СамАвто» Алишера Хожиева, автомехаников ташкентского дилерского центра Imagine Эльмурода Махмудова и Бахрома Ташпулатова. Члены сборной команды отбираются по итогам ежегодного технического конкурса «Автомеханик», который «СамАвто» проводит среди своих дилерских центров в Узбекистане.

Для участников I-1 Grand-Prix Isuzu — это шанс показать свой профессиональный статус в диагностике и решении проблем в отношении любого продукта Isuzu. Им предстояло найти решение сложных технических задач по диагностике и исправить их под мониторингом группы судей-экспертов. Ежегодно тесты и задания для конкурсантов изменяются, чтобы они могли ясно представлять, с какими техническими проблемами можно столкнуться в повседневной жизни и как их решать в максимально сжатые сроки.

На первом этапе конкурсанты решают теоретическое (письменное) задание — тест, состоящий из 25 вопросов, на выполнение которого дается 75 минут. Большая часть вопросов направлена на знание расчетов и электрических цепей.

Во втором этапе соревнования участники должны решить практическую задачу. В их распоряжении — неисправное шасси ISUZU ELF и инструкция по исправлению неполадок. На ремонт грузовика дается всего 30 минут. Неисправности в работе шасси могут быть как реальными, взятыми из практики настоящих станций техобслуживания, так и смоделированными, которые в теории могут произойти в любой момент, включая простые и малозаметные.

Соперниками Узбекистана в группе B (страны с экологическим стандартом Евро-3) стали специалисты по техническому обслуживанию автомобилей Isuzu из России, Китая, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Филиппин и других.

Победу в конкурсе одержал Вьетнам, второе место заняла Россия, третье — Индонезия.

Зачем это нужно и что получат клиенты

Директор департамента стратегического планирования и маркетинга «СамАвто» Мунисхон Исраилова рассказала «Газете.uz», почему для компании важно участвовать в таких технических конкурсах.

«Каждый год Isuzu усложняет правила и сложность технической работы. Мы знаем это и стремимся к этой планке. Если в прошлые годы электрик и агрегатчик могли работать каждый в своем направлении, то в этом году был сделан акцент на то, чтобы механики владели универсальными навыками. То есть агрегатчик должен уметь проводить компьютерную диагностику автомобиля, а не просто уметь вручную разбирать и собирать машину», — сообщила она.

По ее словам, специалисты Узбекистана перенимают опыт Японии не только в производстве и обслуживании автомобилей, но и подходе к клиенту. Мунисхон Исраилова отмечает, что «СамАвто» работает над тем, чтобы клиенты выбирали авторизованные сервисные центры для сервисного обслуживания автомобилей Isuzu.

«Мы гордимся тем, что перенимаем опыт Японии, их подход к клиенту и автомобилю, производству. Есть такой случай, когда клиент покупает автомобиль в дилерском центре, но обслуживается в другом месте. Стоит задача вернуть этого клиента в этот дилерский центр. Для этого мы проводим акцию „Сервис Клиник“, в рамках этой акции автовладельцы могут оценить качество обслуживания в официальном дилерском центре. То есть специалисты по сервису проводят полную бесплатную диагностику технического состояния автомобилей Isuzu под контролем сотрудников „СамАвто“ и японских специалистов. Более того, участникам акции в подарок бесплатно заменяют сменные фильтры, масла и смазочные материалы двигателя, коробки передач. Данная акция проводится уже второй год в четырех отобранных дилерских центрах. Таким образом мы хотим показать уровень сервиса», — заявила она.

Кроме того, такие мероприятия, как I-1 Grand-Prix Isuzu, важны с точки зрения мотивации дилеров, которые обучаются лучше взаимодействовать с клиентами и перенимают опыт японцев.

«Например, автомеханики ташкентского дилерского центра Imagine уже во второй раз участвуют в техническом конкурсе Isuzu в Японии», — отметила директор департамента «СамАвто».

Весной 2020 года «СамАвто» проведет ежегодный этап отборочных соревнований «Автомеханик» в Узбекистане, в ходе которого будут определены новые претенденты в команду, представляющую Узбекистан.

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