Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) и эксперты немецкой организации Mascontour наметили план мероприятий по развитию туризма Каракалпакстана в 2019—2020 годах, сообщила пресс-служба комитета.

Для реализации запланированных мероприятий GIZ выделит средства в размере 477 тысяч евро, говорилось на встрече организаций, прошедшей 23 ноября в Ташкенте. .

Планируются работы по диверсификации местных продуктов ремесленничества, увеличению их экспорта, улучшению инфраструктуры, открытию новых туристических маршрутов, повышению качества услуг и рекламе туристического потенциала Каракалпакстана на зарубежных туристических рынках.