24 ноября примерно в 11:30 по улице Дустлик в Бухаре грузовой автомобиль Isuzu наехал на 51-летнего Т. Б. и его супругу 48-летнюю Ю. Ё., переходивших проезжую часть дороги по пешеходному переходу, сообщила пресс-служба Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Узбекистана.

В результате наезда Т. Б. от полученных травм погиб на месте, его супруга с различными телесными повреждениями была госпитализирована в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где, несмотря на усилия врачей, также скончалась.

Следственный отдел при УКД ОВД Бухары возбудил уголовное дело в отношении водителя Isuzu, 24-летнего О. А. по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.