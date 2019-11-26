Во вторник, 26 ноября, в 12:36 часов в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в доме №30 в махалле «Байналминал» Мирабадского района Ташкента.

Пожарные расчеты прибыли в течение 7 минут, в тушении участвовали 3 единицы техники, сообщила пресс-служба Главного управления пожарной безопасности МЧС Узбекистана.

Пожар был локализован в 12:56 часов и ликвидирован в 12:59 часов. Во время тушения было найдено тело сына хозяйки дома — гражданина И. Е.

При пожаре пострадали крыша, потолок и домашнее имущество на площади 50 кв. м. От огня сохранены строительные конструкции дома на площади 90 кв. м, не допущен переход огня на соседние дома. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.