Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана получила обращения от абитуриентов и их родителей о продолжении приема документов и заключении контрактов на 2019/2020 учебный год, несмотря на то, что с его начала уже прошло три месяца.

В частности, пишет пресс-служба инспекции, некоторые высшие учебные заведения России, не имея документов, разрешающих ведение учебного процесса на территории Узбекистана, принимают документы от абитуриентов.

Среди них — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, частные образовательные учреждения высшего образования «Высшая школа предпринимательства» и «Восточно-Европейского институт», а также негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий».

Дипломы о высшем образовании, выданные образовательными организациями, не зарегистрированными в Госинспекции по надзору за качеством образования, не имеют юридической силы, подчеркивается в сообщении.

Абитуриентов призвали быть бдительными и проверять вузы по перечню аккредитованных в Узбекистане институтов и университетов, опубликованному на сайте инспекции.