Бизнес-партнеры всегда обращают внимание на расположение офиса, ведь именно по нему складывается первое впечатление о компании. Современный бизнес-центр Boulevard расположился в сердце деловой жизни Ташкента — на территории МДЦ Tashkent City. Компания Dream City поделилась несколькими причинами, почему стоит начать бизнес именно здесь.





Престижная локация

Boulevard Business Center — это современное и продуманное пространство для работы и досуга, расположенное на 3 983 кв. м территории международного делового центра Tashkent City. Бизнес-центр представляет собой двухэтажное здание с оригинальной архитектурной концепцией, где первый этаж отведен под ритейл-зоны, а второй — под офисные помещения. Панорамные окна некоторых из них выходят на живописный парк Tashkent City.





Подходящее помещение

На территории бизнес-центра предусмотрено 16 офисных помещений площадью от 75 кв. м до 159 кв. м, и 14 коммерческих, площадь которых варьируется от 111 кв. м до 205 кв. м. Высота потолков на втором этаже составляет 5,30 м, а на первом — 7 м, что позволит владельцам коммерческих помещений реализовать двухуровневое пространство.

Все помещения поступают в продажу со свободной планировкой. Это дает возможность сделать максимально удобное пространство для любой сферы деятельности — будь то строго зонированная территория или творческий open-space.

Boulevard Business Center соответствует всем требованиям, предъявляемым к высококлассному бизнес-пространству: помещения оснащены центральной системой вентиляции и кондиционирования воздуха, современными инженерными системами и комплексной системой безопасности.





Охраняемый паркинг

На территории Boulevard Business Center предусмотрен охраняемый подземный паркинг, который избавит сотрудников, а также клиентов и партнеров от проблем с поиском парковочного места.

Boulevard Business Centre — это прекрасная возможность для реализации бизнеса на территории международного делового центра. Престижная локация, большой поток гостей и жителей Tashkent City сделают бизнес еще более успешным, а переговоры — удачными.

Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь 2020 года.





Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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