Первым заместителем директора Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов Узбекистана назначен Зокир Абдуллаевич Бозоров, сообщила пресс-служба Минфина.





Зокир Бозоров (1982 г. р.) — выпускник Ташкентского финансового института по специальности «налоги и налогообложение». До этого назначения работал начальником управления финансового регулирования в сфере жилищно-коммунального обслуживания Минфина.

Заместителем директора Агентства по развитию ГЧП назначен Нодиржон Иззатуллаевич Нуриддинов.





Нодиржон Нуриддинов (1979 г. р.) — Университет Манчестер Метрополитан (Великобритания) по специальности экономического менеджмента. До этого назначения занимал должность замдиректора департамента финансового обеспечения государственных программ развития Минфина.