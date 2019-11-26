Наманганская область Узбекистана и Свердловская область России будут сотрудничать в торгово-экономической, научной, технической, гуманитарной и других сферах. Соглашение на пять лет подписали 25 ноября хоким Хайрулло Бозаров и губернатор Евгений Куйвашев, сообщила пресс-служба правительства Свердловской области.

Документ предполагает реализацию новых проектов в области поставок сельскохозяйственной продукции, тканей и товаров легкой промышленности, взаимодействие в сфере машиностроения, энергетики, строительства, цифровых технологий и лесопереработки.

«Если говорить о сельском хозяйстве, то стоит отметить, что уральский климат суров и непредсказуем. Поэтому у региона есть большая потребность в сезонных овощах и свежих фруктах. Мы нацелены на создание самых благоприятных возможностей для расширения поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Наличие у Свердловской области развитой транспортной инфраструктуры, современных логистических схем позволяет обеспечить распространение продукции узбекских производителей по другим регионам России», — отметил Евгений Куйвашев.

В числе наиболее перспективных направлений взаимодействия он назвал также совместную подготовку кадров, образование, медицину и строительство.

«Подписанное сегодня соглашение — это серьезный шаг вперед. У вас — богатый индустриальный регион, и мы рассчитываем привлечь партнеров из Свердловской области в нашу экономику», — сказал хоким Наманганской области.

Хайрулло Бозаров отметил, что что если раньше сфера взаимных интересов ограничивалась в основном сельскохозяйственной отраслью, то сегодня этот круг существенно расширяется. Перспективы есть в выстраивании сотрудничества малых и средних предприятий, в сфере туризма и культуры.

Ряд документов о сотрудничестве в присутствии глав регионов подписали представители наманганских и свердловских официальных и деловых кругов. Так, хокимият Наманганской области договорился о взаимодействии со свердловским «Центром семейной медицины», логистической компанией CIT и группой СВЭЛ. Главное управление строительства Наманганской области будет сотрудничать с Союзом предприятий строительной индустрии Свердловской области.

Прямые контакты между Свердловской и Наманганской областями были установлены около двух лет назад. Тогда же был подписан протокол о намерениях, регионы уже сотрудничают в таких сферах, как логистика, медицина, образование и подготовка кадров, отметила пресс-служба.