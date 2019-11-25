В Самарканд с рабочим визитом прибыл президент Татарстана (Россия) Рустам Минниханов. В международном аэропорту Самарканда его встретил хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, сообщила пресс-служба главы татарской республики.

После прибытия Рустам Минниханов отправился на встречу с активом татарских общественных организаций Узбекистана.

На сегодня в Узбекистане примерное количество татар достигает 300 тысяч человек, что составляет около 1% всего населения страны. Самые крупные диаспоры татар проживают в Ташкентской и Самаркандской областях.

Завтра, 26 ноября, президент Татарстана планирует посетить церемонию открытия в Самарканде новой линии сборки грузовых автомобилей «КамАЗ».

Во второй половине дня Рустам Минниханов и сопровождающие его лица отправятся в Ташкент, где ознакомятся с работой Ташкентского завода сельскохозяйственной техники и посетят корреспондентский пункт телерадиокомпании «Новый век» («ТНВ»), открытый в 2017 году.

Кроме того, запланирована рабочая встреча Рустама Минниханова с заместителем премьер-министра Узбекистана Элёром Ганиевым, которая пройдет в рамках делового форума «Татарстан — Узбекистан».

Ожидаются официальные встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым. Предполагается, что в рамках встречи стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями Татарстана и Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, за 2018 год внешний торговый оборот между республиками составил более 145 млн долларов (в 1,5 раза выше уровня 2017 года). По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот практически сравнялся с общегодовым показателем 2018 года и составил 141 млн долларов.