Двадцать четвертое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 30 ноября в Ташкенте. Соответствующее постановление принял кенгаш верхней палаты парламента на заседании под председательством главы Сената Танзилы Нарбаевой 25 ноября.

Как сообщила пресс-служба Сената, на пленарном заседании будет обсужден закон «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год».

Ожидается рассмотрение законов «О Кабинете Министров Республики Узбекистан», «О волонтерской деятельности» и «О профессиональных союзах».

В рамках повестки дня будет заслушан отчет Кабинета Министров о реализации в третьем квартале Государственной программы «Год активных инвестиций и социального развития».

Сенаторы рассмотрят законы о внесении изменений и дополнений в законодательство в связи со совершенствованием порядка ликвидации субъектов предпринимательства и дальнейшим усилением гарантий прав ребенка.

Члены Сената также обсудят закон «О ратификации Протокола к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Москва, 28 марта 1997 года)».

Будет рассмотрен вопрос об изменении границ Самарканда и Самаркандского района Самаркандской области.

Кроме того, сенаторы обсудят вопросы о направлении в Кабинет Министров парламентских запросов, связанных с состоянием исполнения законодательства органами государственной таможенной службы, строительством доступного жилья, газо- и электроснабжением.