Две государственные дошкольные образовательные организации (ДОО) открылись 23 ноября в Сергелийском районе. Их общая мощность составит 370 детей, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования, глава которого, Агриппина Шин, приняла участие в церемонии открытия.

Новые дошкольные образовательные организации расположены на первых этажах жилых домов.





«Сергелийский район характеризуется высокой плотностью застройки и большим количеством молодых семей, — сказала Агриппина Шин. — Министерство дошкольного образования в силу имеющихся возможностей старается обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой: мы строим новые объекты и увеличиваем мощность существующих. Новые ДОО расположены на первых этажах жилых домов, и это удобно как родителям, так и детям».





Всего в 2 дошкольных организациях будут функционировать 7 групп полного дня и 4 группы кратковременного пребывания, работающие в две смены, отметила министр.

Питание будет организовано двумя способами — аутсорсингом с предоставлением аутсорсерам столовой, оборудования, посуды и мебели, а также кейтерингом с доставкой готовых блюд в ДОО.

Открытие двух дошкольных организаций создаст 41 дополнительное рабочее место для педагогического и вспомогательного персонала. Оба ДОО начнут работу в декабре.

Справка по новым государственным ДОО

ДОО № 40

Местоположение: Сергели, Спутник-16

Мощность: 90 детей

Количество групп: 3 группы полного дня

Персонал: 10 педагогов, 8 сотрудников вспомогательного персонала

Способ организации питания: аутсорсинг

ДОО № 41

Местоположение: Сергели 7

Мощность: 280 детей

Количество групп: 4 группы полного дня, 4 группы кратковременного пребывания в две смены

Персонал: 13 педагогов, 10 сотрудников вспомогательного персонала

Способ организации питания: кейтеринг