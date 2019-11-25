Министерство иностранных дел опубликовало список избирательных участков, образованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Узбекистана за рубежом. Список содержит адреса и контактные данные участков.

Всего таких участка 53. Больше всего их в России — в генеральных консульствах Узбекистана во Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Казани и в посольстве республики в Москве.

В Казахстане откроются три избирательных участка — в генконсульствах в Алматы и Актау, а также в посольстве в Нур-Султане.

Два участка откроются в США — в генконсульстве в Нью-Йорке и посольстве Узбекистана в Вашингтоне.

Напомним, граждане Узбекистана, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса 22 декабря, независимо от того, состоят ли они на консульском учете. Прежде в список избирателей, проживающих за границей, включались лишь граждане, состоящие в списке консульства.

Для включения в список избирателей граждане за рубежом могут обратиться письменно в участковую избирательную комиссию. Кроме того, они могут не менее чем за 15 дней до выборов подать обращение в участковую избирательную комиссию в электронной форме о включении в список избирателей через официальный сайт МИДа.

Для этого нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес последнего постоянного места жительства в Узбекистане, адрес места проживания за рубежом, контактный телефон и персональный идентификационный номер физического лица.

Как отмечал ранее ЦИК, в густонаселенных местах проживания избирателей участковая избирательная комиссия может организовать досрочное голосование по месту пребывания избирателей.