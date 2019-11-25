Сухая и малооблачная погода, установившаяся сегодня в Узбекистане после прошедшего первого снега, связана со сменой влажных воздушных масс на вторжение очень холодного антициклона с районов Урала, сообщила пресс-служба Узгидромета. Дневная температура в понедельник не превысит 0 градусов.

Завтра влияние антициклона будет усиливаться, отмечают синоптики. Это скажется на ночной температуре воздуха, которая понизится до −8…−6 градусов, местами по республике — до −12…−10 градусов. «Зато днем солнечные лучи возьмут свое, и воздух успеет прогреться до 3 градусов тепла», — говорится в сообщении.

В последующие дни антициклон постепенно ослабит свое влияние, перемещаясь в северо-восточную часть Казахстана. К пятнице ночные морозы ослабнут до −5…−0 градусов. Днем температура воздуха повысится до +5…+7 градусов.