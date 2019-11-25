В махаллях, административных зданиях рынков и других людных местах Ташкента создано 89 пунктов бесплатной правовой консультации, сообщила пресс-служба Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Узбекистана.

Это сделано для предупреждения преступлений, повышения правовой культуры и оказания правовой помощи населению, говорится в сообщении.

Каждый вторник сотрудники-правоведы следственных подразделений дают бесплатную правовую консультацию и юридические советы по уголовным, административным и гражданским делам.

Адреса пунктов бесплатной правовой консультации можно узнать у инспекторов профилактики в своем районе, их контакты опубликованы на сайте ГУВД Ташкента.