Интеллектуальная связь с использованием искусственного интеллекта начинает оказывать существенное влияние на цифровую экономику и имеет решающее значение для цифровой трансформации. Ключевой вывод исследования 2019 года компании Huawei заключается в том, что страны с показателями выше 65, делающие постоянные инвестиции в интеллектуальную связь, могут ожидать рост ВВП более чем на 1%. В то же время успех в эпоху интеллектуальных технологий зависит от способности сотрудничать в глобальном масштабе.

Уже шестой год в отчете GCI подчеркивается роль ИИ как одного из четырех ключевых факторов, обеспечивающих возможности интеллектуальной связи наряду с широкополосной связью, облачными технологиями и интернетом вещей. Все четыре фактора имеют потенциал для существенного ускорения экономического роста.

Переломный момент для цифровой трансформации на государственном уровне

В 2016 году в отчете GCI прогнозировались кардинальные изменения развивающихся рынков. Когда страна набирает 35 баллов в индексе, она переступает порог, за которым существует мультипликативный эффект роста ВВП в связи с инвестициями в ИКТ. В отчете GCI 2019 сделан вывод, что достижение критического порога на этих рынках имел стимулирующий эффект для стран, находящихся на вершине S-кривой GCI.

Для стран с показателями индекса более 65 кривая начинает круче идти вверх. Эти страны вступают в новый цикл роста. Страны с наиболее высокими показателями GCI могут использовать возможности интеллектуальной связи. Таким образом они ускоряют экономический рост до показателя, который превышает показатели других стран в 2,4 раза по каждому пункту улучшений GCI.





Предельный потенциал ИИ может стимулировать экономический рост

Интеллектуальная связь может принести пользу не только развитым экономикам. В отчете GCI 2019 сделан вывод, что страны на каждом уровне цифрового развития могут получить доступ к предельному потенциалу ИИ как стимулятору роста ВВП при его использовании отраслями и организациями.

Даже такие страны, как Япония и США только начинают открывать для себя потенциал искусственного интеллекта. Страны, начинающие свой путь в ИКТ и перенимающие чужой опыт в этой сфере такие, как Китай, Малайзия, Индия, Филиппины и Испания пока тоже не добились особых результатов. Они внедряют технологии ИИ так быстро, как могут.





Усиление интеллектуальной связи с помощью глобального сотрудничества

В GCI 2019 выявляется и другой способ, с помощью которого страны-новички и страны, перенимающие чужой опыт, могут добиться большего экономического успеха, и это — глобальное сотрудничество. С учетом того, что процветание интеллектуальной связи зависит от глобальных экосистем, в GCI 2019 выделяется пять типов основных участников: руководители, специалисты по обработке данных, сборщики данных, ИКТ-компании и конечные пользователи. Их сотрудничество в различных областях поможет устранить организационные барьеры и обеспечит быстрые бизнес-результаты.

Какой бы в государстве ни был уровень цифрового развития, политическое руководство должно объективно смотреть на сильные стороны национальной экономики, а также правильно определять их место в экосистеме интеллектуальной связи и выгоду от ее использования.

GCI создан для предоставления действенной оценки, которую политическое руководство и участники экономических отношений могут использовать для успешного развития в цифровой экономике. В GCI 2019 оценивалось 79 стран, которые составляют 95% мирового ВВП и 84% мирового населения.

Полную версию отчета можно найти по ссылке.

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