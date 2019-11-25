24 ноября на автотрассе Оренбург-Акбулак на территории Оренбургской области России произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика, в котором находились восемь человек, в том числе пять граждан Узбекистана.

По данным Генерального консульства Узбекистана в Казани, которые приводит МИД страны, четверо соотечественников скончались, одна госпитализирована в Оренбургскую областную клиническую больницу. Прокуратура Оренбургской области уточняет, что всего погибли шесть человек, включая ребенка, двое госпитализированы.

Генконсульство совместно с представительством Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве занимается решением консульско-правовых и организационных вопросов по вывозу тел погибших на родину.

Консульско-правовой департамент МИДа напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Приволжского федерального округа России (Башкортостан, Кировская область, Марий Эл, Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика), могут в необходимых случаях обратиться в генеральное консульство в Казани по телефонам: +7−843−526−55−64 и +7−843−526−55−65.