Главное

В течение недели продолжилось обсуждение аудиозаписи разговора хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с журналистами Kun.uz. Первая запись, на которой звучали угрозы в адрес журналистов, оказалась смонтированной. В более полной версии слышно, как хоким говорит, что он мог бы создать проблемы журналистам, но не будет опускаться до этого, потому что воспитан по-другому.

В конце недели президент Шавкат Мирзиёев, обращаясь ко всем руководителям, призвал их к большей открытости и тесной работе со СМИ, заявив, что прессу надо рассматривать «как зеркало, отражающее нашу работу. К сожалению, на протяжении многих лет мы не считали важным смотреть в это зеркало. В результате мы перестали видеть свой истинный облик».

В руководстве МВД произошли перестановки — сменились два заместителя министра, а также главы ГУБДД, Главного управления миграции и оформления гражданства и Главного управления ППС и охраны общественного порядка. Кроме того, стало известно о возбуждении уголовного дела против бывшего командующего Караульными войсками МВД Дмитрия Пана.

Цитата недели

«Ни у кого нет права сегодня работать так, как вчера. Закрытость, непрозрачность, коррупция, кумовство не помогут работе», — заявил Шавкат Мирзиёев, говоря о культуре общения руководителей с общественностью и СМИ (видео).

Другие новости

Шавкат Мирзиёев поставил задачи по реформированию системы социальной защиты. Сегодня этими вопросами занимаются около 30 (!) структур. В сфере сохраняются проблемы и нарушения. До сих пор отсутствуют понятия «потребительская корзина» и «прожиточный минимум».

Президент поручил проработать переход на трехуровневую систему пенсионного обеспечения, предусматривающую выплату минимальной государственной пенсии или накопительной пенсии на основе отчислений в пенсионный фонд.

С января 2020 года вступает в силу новый порядок изъятия земельных участков. Снос недвижимости без предоставления согласованной компенсации запрещен.

Со следующего года ставки практически по всем льготным кредитам будут не ниже ставки рефинансирования ЦБ. А с 2021 года отменяется практика выдачи кредитов по льготным ставкам.

На обсуждение представлен проект документа об организации государственной гражданской службы. С января в трех министерствах предлагается ввести новую систему оплаты труда. В качестве эксперимента в четырех министерствах намечено провести конкурс на должность замминистра.

Цифра недели: 5441 гражданин

Столько человек с начала года приняты в гражданство Узбекистана согласно 25 указам президента. С 2007 по 2016 годы гражданство не выдавалось никому. С конца 2016 года по 51 указу гражданами Узбекистана стали всего 9443 человека.

Премьер-министр Абдулла Арипов дал старт проекту One Million Uzbek Coders по подготовке миллиона отечественных программистов. Бесплатные онлайн-курсы охватят четыре IT-специальности.

Правительство установило предельные сроки прохождения государственной границы на автомобилях (15 минут — для легковых и 30 минут — для грузовых).

Продажу алкогольной и табачной продукции разрешили в магазинах, расположенных на расстоянии не менее 200 м (ранее — 500 м) от образовательных, спортивных и религиозных учреждений.

Правительство утвердило порядок вождения автомобиля близкими родственниками без нотариально оформленной доверенности — для этого их имена должны быть указаны в страховом полисе.

Минобороны представило концепцию Парка Победы в Ташкенте, который откроется к 75-летию Победы в войне 1941−1945 годов. Инициативу о создании парка выдвигал президент.

Стоимость лекарств в Узбекистане не только сильно отличается в разных аптеках, но и на 10−100% выше, чем в ряде соседних стран, подсчитали в Антимонопольном комитете. Для снижения цен предлагается ввести референтное ценообразование.

Происшествия

В Кашкадарьинской области в результате ДТП погибла актриса Гавхар Шарипова. Она выпала из салона грузового автомобиля во время движения. Сообщается, что причиной стало домогательство водителя.

В результате отравления угарным газом скончались семеро рабочих, выполнявших строительные работы в одном из отделов УВД Зааминского района Джизакской области. 20 ноября от отравления угарным газом в трех областях Узбекистана скончались пять человек, один ребенок госпитализирован.

В Ташкенте и Самарканде обнаружены баннеры с QR-кодом, ведущим на сайт по продаже наркотиков. Заказчиком оказался житель Самаркандской области, который получил заказ по интернету из России. Ранее также же баннеры появились в городах Казахстана и Кыргызстана.

Лонгриды

Председатель Сената Танзила Нарбаева в интервью проекту Alter Ego поделилась мнением о своей работе и семье, реформах в стране, открытости госорганов, положении женщин, вырубке деревьев и обращении с животными.

Парк Дружбы (бывший парк Бабура) оцеплен баннерами реконструкции уже несколько месяцев. Что известно о преобразовании парка? Репортаж Сабины Бакаевой.

Повышение статуса учителей, улучшение инфраструктуры школ, пропаганда образования, система оценки качества образования, эксперимент Ташкента — глава МНО Шерзод Шерматов рассказал, что уже сделано в системе школьного образования и что еще предстоит сделать.