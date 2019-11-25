Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана в 2018—2019 годах провела аттестацию 24 государственных вузов страны, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе инспекции.

Для справки: в настоящее время в стране насчитывается 95 вузов и их филиалов, включая несколько частных вузов, а также 21 филиал зарубежных вузов. В это число не входят военные и религиозные высшие образовательные учреждения.

Согласно данным анализа, из 24 вузов 10 (41,7%) прошли аттестацию и были аккредитованы, 13 (54,2%) прошли аттестацию условно, им был предоставлен годичный срок для устранения недостатков, 1 вуз (Бухарский инженерно-технологический институт) аттестацию не прошел и не был аккредитован.

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Данные результатов аттестации по направлениям обучения и специальностям магистратуры выглядят следующим образом. Из 426 направлений образования 288 (67,6%) прошли, 138 (32,4%) — не прошли. Из 282 магистерских специальностей 242 (85,8%) были аттестованы, 40 (14,2%) — нет. Из 186 специальностей послевузовского образования аттестованы 132 (71%), не прошли аттестацию 54 (29%).

В сентябре инспекция провела переаттестацию направлений образования и специальностей магистратуры 22 вузов и 5 научно-исследовательских институтов, по результатам которой аттестацию не прошли 17 из 40 направлений образования (42,5%), 4 из 17 специальностей магистратуры (23,5%) и 19 из 60 специализаций (31,7%). Прием по ним был приостановлен.

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В июне постановлением правительства были внесены изменения в порядок аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений, согласно которым понятие условной аттестации исключено и прием на неаттестованное направление образования приостанавливается. Аккредитация вузов будет осуществляться в четыре этапа: внутренняя оценка, внешняя оценка независимыми экспертами, подготовка заключений, определение конкретных мер по устранению недостатков и их постоянный мониторинг.

Согласно графику аттестации вузов и научно-исследовательских институтов, в 2020 году госкомиссия должна провести аттестацию 30 высших образовательных и научных учреждений.