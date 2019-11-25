Автосалон Avtoban Group приглашает всех желающих к сотрудничеству. Не имеет значения кем будет являться соискатель — физическим или юридическим лицом (ИП, ООО, СП). Компания работает с каждым.

ООО Avtoban Group является официальным дистрибьютором компаний ООО «УАЗ» (Россия), ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» (Россия) по продажам и техническому обслуживанию автомобилей марки «УАЗ» и Chevrolet NIVA в Узбекистане.





Для расширения сети продаж планируется привлечение и дальнейшее сотрудничество с партнерами из Ташкентской, Самаркандской, Бухарcкой, Навоийской, Андижанской и Наманганской областей по открытию дилерских центров по продажам автомобилей.





Преимущества работы с Avtoban Group:

официальная дилерская дистрибуция;

взаимовыгодные условия;

надежность и безоговорочное исполнение обязательств;

содействие в открытии дилерских центров.





Телефоны: (+998) 90−947−62−65, (+998) 71−208−35−53

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Авайхон, д. 98а

Ориентир: м-в Карасу-6, Академия МВД

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