Эффективное сотрудничество с партнерами — залог успеха компании. Важным фактором для AKFA является укрепление партнерских взаимоотношений.

На сегодняшний день компания оказывает особое внимание развитию устойчивых партнерских отношений и стимулированию их деятельности. Под словом «партнер» AKFA подразумевает своих дилеров, представителей и работников переработки, которые на протяжении многих лет растут и развиваются вместе с компанией.

На данный момент сеть AKFA насчитывает более чем 5,5 тысячи партнеров. Две тысячи представителей из них поддерживают сотрудничество более 15 лет. Сеть AKFA — это, в первую очередь, система, в которой все рабочие процессы налажены. Также компания имеет филиалы по всему Узбекистану и странам СНГ. Надежное сотрудничество позволяет сохранить позицию ведущего производителя алюминиевых и пластиковых профилей в Узбекистане, а также успешно поставлять на рынок качественную продукцию.





AKFA регулярно устраивает встречи, организовывает мероприятия для партнеров, где участники обмениваются опытом. Основной целью встреч является подготовка и повышение квалификации кадров, поиск путей оптимизации поставок готовых изделий и комплектующих. Именно на встречах решается множество вопросов и принимаются совместные решения.





В партнерскую поддержку AKFA входит:

техническое обучение специалистов (замерщиков, монтажников и других);

тренинги, направленные на увеличение продаж;

маркетинговая и рекламная поддержка;

сертификация партнеров, которая означает «двойную» гарантию для конечного потребителя.





Проведение ежегодных мероприятий способствует развитию партнерских отношений и качества предоставляемых продуктов, сервисов. Наряду с этим, в сентябре текущего года компания AKFA провела поощрительную акцию Omadli Xarid, в которой приняли участие более двух тысяч компаньонов со всего Узбекистана. В итоге проведенной акции все участники были награждены ценными подарками, в том числе пятеро из них стали обладателями автомобиля Nexia 3. Также 85 участникам вручили путевки на отдых в Дубай.





AKFA — это надежный деловой партнер, который мотивирует своих представителей к новым свершениям, постоянному саморазвитию и ценит профессионализм в работе. Будучи лицом компании, каждый представитель несет неотъемлемый вклад в ее деятельность и формирование своего имиджа как надежного партнера передового производителя. AKFA приветствует будущее сотрудничество и надеется на взаимовыгодную, перспективную деятельность.

Телефон: (+998) 71−203−00−00

Сайт: akfa.uz

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