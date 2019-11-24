Бохадир Абдулхаевич Абдувалиев назначен на должность заместителя прокурора города Ташкента. Это предусмотрено приказом генерального прокурора Узбекистана от 21 ноября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе прокуратуры Ташкента.

До назначения Бохадир Абдувалиев работал начальником Управления по обеспечению полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве Генпрокуратуры.

Самандар Астанов (справа). Фото: Хокимият Бектемирского района.

Предыдущий зампрокурора Ташкента Самандар Мустафакулович Астанов стал заместителем прокурора Самаркандской области. До работы в столичной прокуратуре он возглавлял Управление по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних Генпрокуратуры.