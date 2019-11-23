Четверо из пяти подростков (около 80%) в возрасте от 11 до 17 лет посвящают менее 60 минут в день физической активности, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на новое исследование Всемирной организации здравоохранения. Речь идет об играх, занятиях спортом, танцах, езде на велосипеде или просто пеших прогулках.

Многие современные дети ленятся, ведут пассивный образ жизни, предпочитая все свое свободное время проводить в интернете, а не стадионе или в спортивном зале, отмечают эксперты.

«Мы обнаружили, что в период с 2001 по 2016 год в этой возрастной группе улучшений в моделях активности не было… Речь идет всего об одном часе физической активности в их каждодневной жизни для поддержания здоровья», — заявила один из авторов доклада ВОЗ Линн Райли.

Она добавила, что этот час можно разбить на короткие отрезки времени — попрыгать 5 минут, потанцевать 10 минут, поехать на велосипеде в школу или поиграть в баскетбол на школьной перемене. Даже такие небольшие усилия принесут огромную пользу здоровью, подчеркнула исследователь.

Согласно данным нового доклада, самые неспортивные мальчики в мире (93%) — на Филиппинах, а наименее физически активные девочки (97%) — в Южной Корее. В среднем в мире девочки менее физически активны, чем мальчики.

В ВОЗ предупредили, что отсутствие физической активности оборачивается полнотой и ожирением подростков, хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, диабетом и раком груди.

Для повышения уровня физической активности авторы исследования рекомендуют обеспечить возможность ведения активного образа жизни для молодежи в секторах школьного образования, городского планирования, безопасности дорожного движения и других.

Эксперты также подчеркнули, что занятия спортом улучшают психическое здоровье детей и помогают с учебой в школе. Они призывают родителей приучать детей к здоровому образу жизни с раннего возраста.