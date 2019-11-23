Все иногда задумываются о замене своей стиральной машинки на более современную и функциональную модель. Появился отличный шанс приобрести замечательную машинку от всемирно-известного и проверенного бренда LG.
Сеть рынков MEDIAPARK и LG объявили акцию для всех покупателей. До конца 2019 года каждый покупатель любой стиральной машины LG получает гарантированный подарок с правом самостоятельно выбрать свой подарок: прочную гладильную доску, удобную сушилку или огромный запас порошка (9 кг).
Кроме этого, в сети MEDIAPARK действует масштабная акция «2020», в которой могут участвовать все покупатели, совершившие покупку в сети MEDIAPARK на сумму от 2,02 млн сумов. 13 победителям будут вручены сертификаты номиналом 20,2 млн сумов.
MEDIAPARK — это место, где акции проводятся каждый день, разыгрываются ценные подарки и сбываются мечты.
Адреса рынков:
- MEDIAPARK Караташ: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А
Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана
- MEDIAPARK Рохат: г. Ташкент, Бектемирский р-н, круг Рохата
- MEDIAPARK Сергели: г. Ташкент, Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели
Ориентир: авторынок Сергели
- MEDIAPARK Ипак йули: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули
Ориентир: гостиница «Саёхат»
- MEDIAPARK Чиланзар: г. Ташкент, Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28
- MEDIAPARK Юнусабад: г. Ташкент, Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119
Ориентир: бывший Сайрам базар
- MEDIAPARK Куйлюк: г. Ташкент, Мирабадский р-н, ул. Фаргона йули, д. 744
Ориентир: ресторан Chenson
- MEDIAPARK Учтепа: г. Ташкент, Учтепинский р-н, ул. Фархадская, 31 А
Ориентир: Uchtepa Outlet Center
- MEDIAPARK Коканд: г. Коканд, ул. Шохрухобод, 39
Ориентир: торговый центр Qo’qon
- MEDIAPARK Карши: г. Карши, ул. Ислама Каримова, 17
Ориентир: бывший ЦУМ
- MEDIAPARK Фергана: г. Фергана, ул. Тарона, 15
Ориентир: городской хокимият
- MEDIAPARK Самарканд: г. Самарканд, ул. Буюк Ипак йули, 131б
Ориентир: гостиница Astor
- MEDIAPARK Нукус: г. Нукус, ул. Элликкала, дом 2А
Ориентир: большой рынок.
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